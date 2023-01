Aposta de Pernambuco acerta quina da Mega-Sena e ganha mais de R$ 32,7 mil

A- A+

Uma aposta feita na cidade do Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, acertou a quina do concurso 2.554 da Mega-Sena, sorteado nessa quinta-feira (12).

De acordo com a Caixa Econômica Federal (CEF), a aposta ganhou R$ 32.743,81.

O bilhete de seis dezenas foi feito na Loteria Cantinho da Sorte LTDA.

O prêmio principal acumulou mais uma vez e o próximo concurso, neste sábado (14), deve pagar R$ 33 milhões. As dezenas sorteadas foram 19 - 25 - 43 - 44 - 48 - 49.

Ao todo, 78 apostas acertaram a quina e cada uma leva a cota de R$ 32.743,81. Já a quadra foi feita por 4.929 apostas, com prêmio individual de R$ 740,23.

