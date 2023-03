A- A+

Uma aposta de Petrolina, no Sertão de Pernambuco, acertou cinco das seis dezenas do concurso 2575 da Mega-Sena, sorteado no último sábado (18). O prêmio é de R$ 61.915,50.

A aposta, segundo a Caixa Econômica Federal (CEF), foi simples e feita na Casa Lotérica River Sorte.

Os números sorteados foram 04 - 12 - 14 - 41 - 46 - 53. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em casas lotéricas credenciadas pela Caixa ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50..

Ao todo, a quina foi feita por 69 apostas. Já a quadra teve 5.767 acertos, com prêmio individual de R$ 1.058,27.

O próximo sorteio da Mega-Sena será na quarta-feira (22), às 20h. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em casas lotéricas credenciadas pela Caixa ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

