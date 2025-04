A- A+

LOTERIA Aposta do Cabo de Santo Agostinho acerta quina e fatura mais de R$ 48 mil na Mega-Sena Ganhador realizou uma aposta simples no concurso, com o valor de R$ 5

Um jogador que realizou uma aposta simples na Mega-Sena, com o custo de apenas R$ 5, faturou R$48.304,31 na quina do concurso 2854 da loteria. A aposta ganhadora foi realizada no município do Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco.

De acordo com as Loterias Caixa, a aposta foi feita de forma virtual, por meio do internet banking da instituição.

Além do vencedor do Cabo de Santo Agostinho, outros 100 jogadores também faturaram a quina e faturaram R$48.304,31.

Outros 7.246 apostadores acertaram a quadra e foram premiados com R$ 961,85.

Já o prêmio principal ficou com um apostador do município de Concórdia, em Santa Catarina. O jogador acertou as seis dezenas e levou para casa mais de R$ 52 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 02-13-16-31-44-55.



