Aposta do CE acerta dezenas da Mega e leva prêmio de R$ 158 milhões

Números sorteados foram: 18 - 27 - 37 - 43 - 47 - 53

7.902 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.034,09 cada - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Uma aposta de Eusébio (CE) acertou sozinha as seis dezenas do concurso 2.979 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (3). O vencedor irá receber o prêmio de R$ 158.039.482,14.

Os números sorteados foram: 18 - 27 - 37 - 43 - 47 - 53

128 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 38.728,95 cada.

7.902 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.034,09 cada. 

O próximo concurso irá distribuir um prêmio de R$ 45 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio será realizado na quinta-feira (5). 

       

