A- A+

LOTERIAS Aposta do Recife acerta quina da Mega-Sena e ganha mais de R$ 34,7 mil Segundo a Caixa Econômica Federal, o bilhete foi gerado por meio do internet banking

Uma aposta feita no Recife acertou cinco das seis dezenas sorteadas no concurso 2.728 da Mega-Sena, realizado na noite de quinta-feira (23).

Com os cinco acertos, o apostador ganhou o prêmio de R$ 34.712,93.

Segundo a Caixa Econômica Federal, o bilhete foi gerado por meio do internet banking. A aposta foi de seis números, a simples, que custa R$ 5.

As dezenas sorteadas no concurso 2.728 foram 02 - 09 - 11 - 25 - 43 - 51.

Ninguém acertou as seis e, por isso, o prêmio principal acumulou para R$ 47 milhões. Foi a quinta vez seguida que o concurso acabou sem acertador.

O próximo sorteio será feito no sábado (25), às 20h. Apostas podem ser feitas até 19h do dia do concurso.

Ao todo, incluindo a aposta do Recife, 83 jogadores acertaram os cinco números da quina. Cada um leva como cota individual o valor de R$ 34.712,93.

Já 4.779 apostas fizeram os quatro números da quadra e faturaram R$ 861,25 cada um.

Veja também

TECNOLOGIA Google e Meta: parcerias milionárias com estúdios de Hollywood na área de inteligência artificial