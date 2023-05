A- A+

LOTERIAS Aposta do Recife acerta quina da Mega-Sena e ganha mais de R$ 64,4 mil Não houve ganhadores da sena e, com isso, o prêmio acumulou para o próximo concurso

Uma aposta do Recife feita na Loteria Ilha da Sorte, localizada no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul da capital pernambucana, acertou cinco dos seis números do concurso 2.596 da Mega-Sena, sorteado no último sábado (27).

Com os acertos, a aposta simples, de seis números, que custa R$ 5, ganhou R$ 64.445,75.

As dezenas sorteadas foram: 34 - 35 - 39 - 47 - 51 - 56. Não houve ganhadores da sena e, com isso, o prêmio acumulou para o próximo concurso, na quarta-feira (31), e está estimado em R$ 57 milhões.

Ao todo, a quina registrou 71 apostas vencedoras - incluindo a do Recife. Cada uma vai pagar prêmio de R$ 64.445,75. Já a quadra teve 4.564 ganhadores, cabendo a cada acertador R$ 1.432,21.

As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

