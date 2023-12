A- A+

LOTERIAS Aposta do Recife acerta quina e ganha R$ 37 mil na última Mega-Sena do ano antes da edição da Virada Próximo sorteio, que já tem apostas exclusivas abertas, será a Mega da Virada

Uma aposta feita na loteria Hora da Sorte, localizada no bairro de Casa Amarela, na Zona Norte do Recife, acertou cinco das seis dezenas do concurso 2.669 da Mega-Sena, sorteado na noite de sábado (16). O sorteio foi o último regular da loterias antes da Mega da Virada, marcada para a noite de 31 de dezembro.

Com o acerto dos cinco números, o bilhete ganhou um prêmio de R$ 36.773,28. Segundo a Caixa Econômica Federal (CEF), a aposta foi simples, de seis dezenas, que custa R$ 5.

As dezenas sorteadas foram 04 - 07 - 16 - 35 - 46 - 54.

Ninguém acertou as seis e, com isso, o prêmio de R$ 10.456.339,72 acumulou para a Mega da Virada. O sorteio especial tem estimado, até o momento, um prêmio de R$ 550 milhões, o maior já pago por uma loteria no Brasil na história.

Ao todo, na quina, 64 apostas acertaram cinco dezenas e cada uma levou R$ 36.773,28. Na quadra, houve 3.317 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 1.013,60 para cada uma.

As apostas para a Mega da Virada podem ser feitas nas casas lotéricas, aplicativo Loterias Caixa, disponível para os sistemas iOS e Android, ou no site Loterias Caixa. É possível apostar na edição especial da loteria até 17h do dia 31 de dezembro. O sorteio será às 20h.



