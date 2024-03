A- A+

LOTERIA Aposta do Recife fatura sozinha a Mega-Sena; prêmio é de R$ 118 milhões Prêmio foi para uma aposta simples realizada no bairro das Graças

Realizado nesta terça-feira (26), o sorteio do concurso de número 2.705 da Mega-Sena premiou um apostador do Recife. De acordo com a Caixa Econômica Federal, a aposta foi a única vencedora da premiação que tem o valor de R$ 118.265.926,76.

O apostador que faturou o prêmio milionário acertou as seis dezenas da premiação principal: 02 - 16 - 22 - 27 - 35 - 47. A aposta simples, que tem o custo de R$5, foi realizada na lotérica Eldorado, localizada no bairro das Graças, Zona Norte da capital pernambucana.

O próximo concurso será realizado no sábado (30) e os apostadores estarão concorrendo ao prêmio de R$ 4.000.000,00.

Vencedores da quina no Estado

Além dele, outros apostadores da capital pernambucana também faturaram um prêmio no sorteio desta terça. Acertando cinco dos seis números sorteados, um bolão com três cotas levou a quina da Mega-Sena.

O trio fez uma aposta de nove números, que custa R$ 420,00. Para cada número que supera a aposta simples da Mega-Sena (seis números), o ganhador da quina tem seu prêmio multiplicado por dois para cada vez que a aposta for maior. Nesta terça, a premiação para a quina em apostas simples foi de R$ 32.797,02.

Mas, se a aposta for de 7 números, é R$ 32.797,02 x2; se for de 8 números é R$ 32.797,02x3; e, no caso da aposta que acertou cinco aqui em território pernambucano, a aposta de 9 números é R$ 32.797,02x4. Os vencedores da quina em Pernambuco faturaram R$ 131.188,08.

A aposta vencedora da quina foi realizada na lotérica Voo da Sorte, localizado no bairro do Ibura, Zona Sul do Recife.



