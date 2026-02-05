Qui, 05 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta05/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Loterias

Aposta do Rio de Janeiro leva prêmio de R$ 141 milhões da Mega

Números sorteados foram 01 - 02 - 05 - 14 - 18 - 32

Reportar Erro
Mega-Sena: apostas simples, com seis dezenas, custam R$ 6Mega-Sena: apostas simples, com seis dezenas, custam R$ 6 - Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Uma aposta de São Gonçalo (RJ) acertou as seis dezenas do concurso 2.969 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (5). O vencedor irá receber o prêmio de R$ 141.844.705,71.

Os números sorteados foram: 01 - 02 - 05 - 14 - 18 - 32

172 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 26.187,86 cada.

10.322 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 719,30 cada. 

O próximo concurso irá distribuir um prêmio de R$ 40 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio será realizado no sábado (7). 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter