Nenhuma aposta acertou as seis dezenas sorteadas do concurso 2589 da Mega-Sena, mas 35 chegaram perto, ganhando a quina do concurso. Entre essas 35 que acertaram cinco dezenas, está um felizardo de Pernambuco.



Com uma aposta simples, na qual apostou apenas seis dezenas, feita pelo Inernet Banking da Caixa no Recife, a pessoa vai ganhar R$ 83.308,16.



As dezenas sorteadas foram: 01 - 15 - 16 - 25 - 32 - 36.

Como ninguem acertou a sena, a loteria acumulou, e a expectativa é de que o novo concurso, sorteado nesta terça-feira (9), tenha prêmio de R$ 40 milhões.

Além das 35 apostas que acertam a quina, mais 3.201 ganharam a quadra, e cada uma recebe R$ 1.301,28.

