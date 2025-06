A- A+

ESPECIAL - 65 anos CDL Recife: aposta no futuro com foco na inovação Tecnologia, responsabilidade social e o projeto Recentro estão no centro da estratégia da entidade para transformar o varejo da capital pernambucana

A Câmara de Dirigentes Lojistas do Recife (CDL Recife) tem fortalecido sua posição como porta-voz do comércio da capital, ao longo dos seus 65 anos. A instituição mira o futuro com foco em inovação, inclusão social e recuperação urbana, especialmente nas regiões centrais da cidade, onde pulsa a alma do varejo tradicional.

De acordo com o presidente da CDL Recife, Fred Leal, o compromisso da entidade é claro: “Queremos que o empresário veja a CDL como parceira estratégica para enfrentar os desafios do presente e se preparar para o futuro. Estamos construindo pontes entre tradição e inovação, entre o centro histórico e o novo varejo”.

Transformação

Atenta às profundas mudanças do consumo, a CDL Recife tem intensificado sua atuação como catalisadora da transformação digital entre os pequenos e médios lojistas. A instituição, que é acionista de um dos maiores bancos de dados do Brasil, aposta em soluções que vão do e-commerce à inteligência artificial, passando por automação e gestão por dados.

“Nosso papel é mostrar que inovação é acessível a todos. Não basta ter tecnologia: é preciso fazer com que ela funcione para o dia a dia do lojista”, explica o diretor institucional da CDL Recife, Paulo Monteiro.

Em eventos como o Pós-NRF, promovido anualmente pela entidade com base nas tendências apresentadas pela maior feira de varejo do mundo – a National Retail Federation (NRF), nos EUA –, os empreendedores locais têm acesso ao que há de mais moderno no setor global.

“Neste ano, o evento foi todo voltado para tecnologias que já estão moldando o comércio mundial, da inteligência artificial à experiência do consumidor omnichannel (estratégia que integra todos os canais de comunicação e venda de uma empresa, tanto on-line quanto offline)”, destaca Monteiro.

Recentro e ações

Um dos projetos mais emblemáticos é o Recentro, iniciativa que busca revitalizar o centro do Recife com ações estruturantes voltadas à humanização dos bairros históricos, mobilidade urbana, segurança e inclusão social. A proposta vai além da requalificação física: trata-se de resgatar a vocação comercial e cultural do coração da cidade.

Iniciativas sociais como o grupo Mães do Centro — formado por empresárias que atuam nos bairros de São José, Santo Antônio e Boa Vista — ganham destaque nesse processo. O grupo lidera ações de humanização, acolhimento e valorização da região, com foco nas famílias e no comércio local.

Essas ações são potencializadas com campanhas anuais promovidas pela CDL Recife. Exemplo delas são a Campanha Vem Pro Centro – Dia das Mães, que em 2025 chega à 2ª edição com sorteio de prêmios, ações culturais e ativações nas ruas do centro, além de uma mecânica digital de troca de cupons para modernizar a experiência do consumidor.

Já no segundo semestre, a campanha Centro Premiado, programada para setembro, segue a mesma lógica: sortear prêmios para quem consome nas lojas da região central e movimentar os bairros históricos com atrações culturais.

As famílias também são o foco da tradicional Vem Pro Centro – Dia das Crianças, que vai ter a 3ª edição em outubro. A ação oferece um dia inteiro de oficinas, brincadeiras e lanche gratuito para mais de mil crianças, promovendo acesso à cultura, lazer e ocupação qualificada dos espaços públicos.

Campanhas

A CDL também lidera duas das campanhas mais impactantes do calendário varejista local. Em julho, acontece a Liquida Grande Recife, maior ação de vendas do comércio da capital e Região Metropolitana. A ação está na 15ª edição, prevista entre 4 e 12 de julho de 2025. A campanha deve reunir mais de 8 mil pontos de venda, incluindo os 12 shoppings da Região Metropolitana do Recife (RMR). A edição de 2024 movimentou mais de R$ 236 milhões. Isso equivale a um crescimento de quase 26% em relação ao ano anterior.

No fim do ano, o grande destaque é o Natal Premiado, que em 2025 chega à 9ª edição. A ação engloba lojas de rua, bairros e shoppings da RMR, com forte apelo emocional: uma Casa do Papai Noel montada no centro do Recife serve como ponto de troca e encantamento para as famílias.

Em 2024, foram trocados mais de 200 mil cupons, resultando em mais de R$ 320 milhões em vendas, num crescimento de 48% em relação ao Natal anterior. “Essas campanhas não são apenas promocionais. Elas têm impacto direto na economia real, principalmente para o pequeno comerciante, o MEI e os negócios familiares. Estamos falando de ações que impulsionam a venda, geram empregos temporários e melhoram a autoestima do comércio local”, reforça Fred Leal.

Olhar para o futuro

Para sustentar essas estratégias, a CDL mantém um diálogo constante com o poder público e outras entidades, sempre com postura apartidária e institucional. A atuação transversal permite que projetos como o Recentro e as campanhas comerciais sejam articulados com infraestrutura urbana, mobilidade e segurança.

