Loterias Aposta no Maranhão ganha mais de R$ 63 milhões do concurso 2903 da Mega-Sena Dezenas sorteadas foram 20 - 24 - 27 - 46 - 50 - 54

Uma aposta feita em Caxias, no Maranhão, levou o prêmio de mais de R$ 63 milhões do concurso 2903 da Mega-Sena. O sorteio foi realizado na noite desta terça-feira (19).

As dezenas sorteadas foram: 20 - 24 - 27 - 46 - 50 - 54.

Cinquenta e uma apostas acertaram a quina e vão receber R$ 52.488,22 cada.

Na quadra, 3.737 apostas foram ganhadoras e terão direito a R$ 1.180,75.

O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na quinta-feira (21), com prêmio estimado de R$ 3,5 milhões.

