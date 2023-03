A- A+

Loterias Aposta no Recife acerta os número da Mega-Sena e tem como prêmio o valor de R$ 37 milhões A pessoa ganhadora fez o jogo por meio eletrônico e vai dividir o prêmio total de R$ 75 milhões com outro sorteio feito na cidade mineira de Betim

O prêmio da Mega-Sena saiu para a cidade do Recife. A aposta , que acertou as seis dezenas do sorteio, foi realizada pela internet e rendeu o prêmio de R$ 37.457.585,34.

Porém não houve um único vencedor. Um jogo, feito na Pura Sorte Loterias, na cidade de Betim, em Minas Gerais, também vai deixar uma pessoa milionária. O prêmio total de R$ 74.915.170,68. será dividido entre os dois sortudos.

Os números sorteados foram: 47, 59, 60, 37, 50 e 39. Outros 296 apostadores levaram R$ 20.561,43 com a quina, enquanto que 6.128 apostas acertaram a quadra e ficaram com R$ 1.418,82 cada.

Entre os acertadores da quina em Pernambuco, seis municípios foram contemplados.

Em Gravatá, a aposta foi realizada na Pé Quente Loterias; já em Igarassu, o jogo foi na Igara Sorte Loterias; em São José do Egito, na Mega Sorte 2; e em Toritama, na Fortuna Loterias Ltda. Também houve quem acertasse as cinco dezenas no Recife, com jogo feito na Loteria Setúbal. Todas essas foram aposta simples, com prêmio de R$ 20.561,43.



E, por fim, um bolão, com jogo com sete número, rendeu o prêmio de R$ 41.122,86 a ser dividido entre seis cotas.

