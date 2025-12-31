A- A+

apostas "Aposta paga, jogo não confirmado": reclamações explodem nas redes sociais antes da Mega da Virada Usuários reclamam de dificuldades no aplicativo e no site da Caixa às vésperas do sorteio bilionário desta quarta-feira

Internautas relataram dificuldades para concluir e confirmar apostas da Mega da Virada 2025 pelo aplicativo e pelo site das Loterias Caixa. As reclamações ganharam força nas redes sociais, especialmente no X (antigo Twitter), a poucas horas do sorteio que promete pagar cerca de R$ 1 bilhão e está marcado para as 22h desta quarta-feira (31).

Desde a véspera, usuários dizem enfrentar falhas no sistema e demora na atualização do status das apostas. Em publicações acompanhadas de prints da tela, apostadores afirmam que, mesmo após o pagamento, o registro do jogo não aparece como efetivado.

Relatos nas redes sociais

“Apostas feitas ontem ainda não foram confirmadas pelo site da Caixa. Vale investigação”, escreveu um internauta por volta das 15h28 desta quarta-feira. Outro usuário relatou que estava desde as 13h aguardando a confirmação da aposta já paga.

Uma terceira publicação, feita durante a madrugada, chamou atenção para a recorrência do problema. “Alô @Caixa fiz apostas pelo app hoje por volta da 1h e o status mostra que o pagamento foi confirmado, mas a aposta ainda está aguardando efetivação. Há vários relatos do mesmo problema. Se responsabilizem por isso para depois não colocar a culpa no apostador”, escreveu.

Até a publicação desta reportagem, a Caixa Econômica Federal não havia se pronunciado oficialmente sobre as queixas.

Fila virtual e alta demanda

Desde a manhã desta quarta-feira, a Caixa ativou uma sala de espera virtual no site das Loterias Caixa diante do aumento expressivo na procura por apostas da Mega da Virada. Apostadores que tentam acessar a plataforma online encontram uma fila digital, com tempo estimado de espera que chegou a até 20 minutos em alguns momentos.

Segundo a instituição, o mecanismo é utilizado para organizar o volume de acessos e reduzir o risco de instabilidades no sistema, comuns no último dia de apostas do concurso especial.

Até que horas é possível apostar

De acordo com a Caixa, as apostas da Mega da Virada podem ser feitas até as 20h desta quarta-feira, 31 de dezembro. No caso do bolão on-line, o prazo se estende até as 20h30. Após esse horário, o sistema é automaticamente fechado para a realização do sorteio do concurso 2955, marcado para as 22h.

O limite vale tanto para as apostas digitais quanto para as presenciais. Nas casas lotéricas, a orientação é que os apostadores fiquem atentos ao horário de funcionamento das unidades, que pode variar e encerrar antes das 20h, especialmente devido à alta demanda no último dia do ano. Já nas plataformas online, o fechamento ocorre pontualmente às 20h, sem prorrogação.

Horário do sorteio e prêmio recorde

Realizada sempre em 31 de dezembro desde 2009, a Mega da Virada concentra valores muito superiores aos concursos regulares. Em 2025, além do prêmio recorde estimado em R$ 1 bilhão, o sorteio será realizado às 22h, duas horas após o encerramento das apostas.

O valor elevado é resultado de um modelo específico do concurso especial. Diferentemente dos sorteios semanais, a Mega da Virada reúne parte da arrecadação acumulada ao longo do ano e não acumula. Caso ninguém acerte as seis dezenas, o prêmio é redistribuído entre os acertadores da quina e, se necessário, das faixas seguintes. Em 2024, o concurso pagou mais de R$ 635 milhões, então o maior prêmio da história.

Quanto custa e como jogar

A aposta simples da Mega da Virada custa R$ 6 e permite a escolha de seis números entre 1 e 60. Nessa modalidade, a chance de acertar todas as dezenas é de uma em cerca de 50 milhões.

É possível aumentar as probabilidades marcando mais números, o que eleva o custo da aposta, ou participando de bolões, nos quais o valor investido e o eventual prêmio são divididos entre os participantes.

As apostas presenciais podem ser feitas em casas lotéricas, com o preenchimento do volante ou pela opção “surpresinha”, em que o sistema escolhe os números de forma aleatória. No dia 31, a expectativa é de filas, especialmente em unidades de grandes centros urbanos.

Pela internet, os jogos podem ser registrados no site das Loterias Caixa ou no aplicativo oficial, disponível para Android e iOS. No primeiro acesso, é necessário fazer cadastro com dados pessoais.

O pagamento pode ser realizado por cartão de crédito ou Pix, e o sistema permite acompanhar o status da aposta após a finalização.

Como acompanhar o resultado

O sorteio da Mega da Virada 2025 acontece às 22h desta quarta-feira, 31 de dezembro, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e pela página oficial das Loterias Caixa no Facebook.

