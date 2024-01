Aposta simples de Abreu e Lima fatura quina da Mega-Sena; prêmio principal acumulou

A- A+

Uma aposta de Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife, realizada no concurso 2.682 da Mega-Sena faturou a quina nesta terça-feira (30).

Efetuada por meio dos canais eletrônicas das loterias Caixa, a aposta premiada foi realizada com seis números, em formato simples, que tem o custo de R$ 5. Com ela, o sorteado de Pernambuco faturou R$ 53.385,65.

Além do sorteado de Pernambuco, outras 82 pessoas também acertaram a quinta. Já o prêmio principal do concurso desta terça da Mega-Sena não contou com ganhadores e acumulou. As dezenas sorteadas foram: 04 – 17 – 29 – 30 – 52 – 58.

O próximo sorteio da Mega será realizado na quinta-feira (1º), às 20h. O prêmio está acumulado e estimado em R$ 83 milhões.



Para participar, os apostadores deveram realizar o jogo até às 19h da quinta. O processo pode ser feito online, por meio das Loterias Caixa, ou presencialmente em uma das unidades lotéricas da Caixa espalhadas pelo Brasil.

