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LOTERIA

Apostador de Curitiba ganha prêmio de R$ 127 milhões da Mega-Sena

Para o próximo concurso da Mega-Sena, o prêmio está estimado em R$ 3,5 milhões

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A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6 - Foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil

Um único apostador de Curitiba acertou as seis dezenas do concurso 3.002 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (30), e levou o prêmio principal de R$ 127.017.606,25. 

Os números sorteados são: 04 - 27 - 51 - 52 - 54 - 58

A aposta simples de sete números foi feita na Lotérica Anchieta, que fica no bairro Bigorrilho, na capital paranaense. 

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113 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 34.683,44 cada

6.556 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 985,39 cada

Apostas
Para o próximo concurso, o prêmio está estimado em R$ 3,5 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábao (2), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. 

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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