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bets Apostas: com o fim das bets, União vai perder receita de R$ 800 milhões por mês Além de impostos, as empresas autorizadas a funcionar pelo Ministério da Fazenda pagaram R$ 30 milhões de outorga para operar por cinco anos

Cerca de R$ 800 milhões vão deixar de entrar nos cofres da União por mês com o fim das bets, que deve ser anunciada nesta sexta-feira pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva.

Essa é a média mensal de arrecadação obtida com as plataformas de apostas on-line. De janeiro a agosto de 2026, a receita acumulada é de R$ 6,3 bilhões.

Desde que o mercado regulado começou a valer, em janeiro do ano passado, a arrecadação foi de R$ 15,3 bilhões.

Esses valores consideram o conjunto de impostos cobrados das empresas que exploram a atividade de apostas de quota fixa, como Imposto de Renda, IOF, Cofins, Pis/Pasep, CSLL, Cide, Contribuição Previdenciária.

Inicialmente, a regulamentação de 2023 estabeleceu a cobrança de 12% da receita bruta (o chamado Gross Gaming Revenue - GGR), com destinação específica para diferentes setores.

Lei aprovada no ano passado, no entanto, aumentou essa cobrança para 15% em 2028, com crescimento de 1 ponto por ano em 2026 e 2027.

Além disso, as empresas autorizadas a funcionar pelo Ministério da Fazenda pagaram R$ 30 milhões de outorga para operar por cinco anos.

Até o primeiro semestre deste ano, o Brasil contava com 84 bets licenciadas para oferecer apostas no país, gerenciando 193 marcas ativas.

Essas empresas tiveram uma receita bruta (o chamado Gross Gaming Revenue - GGR) de R$ 20,28 bilhões nos primeiros seis meses do ano, alta de 6,2% em relação aos R$ 19,09 bilhões na comparação com igual período do ano passado.

A receita bruta total de 2025 foi de R$ 40,69 bilhões.

O GGR é o dinheiro que fica com a casa de apostas após o pagamento de todos os prêmios aos apostadores. Pela legislação, uma parte desse dinheiro tem destino certo. Do volume arrecadado no primeiro semestre de 2026, R$ 2,49 bilhões foram destinados obrigatoriamente por lei a políticas públicas, nos setores de Esporte (R$ 870,15 milhões), Turismo (R$ 677,52 milhões), Segurança Pública (R$ 329,08 milhões), Seguridade Social e Educação (R$ 493,84 milhões combinados), entre outros.

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