Duas apostas feitas em Pernambuco acertaram a quina do concurso 2.694 da Mega-Sena, sorteado na noite de quinta-feira (29). Os bilhetes foram gerados nas cidades de Escada, na Mata Sul do Estado, e em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

Em Escada, a aposta foi feita na Multipremium Loteria e em Jaboatão dos Guararapes, na loteria Rainha da Sorte, no bairro de Piedade. Os dois bilhetes foram simples, de seis dezenas. O prêmio é de R$ 45.680,09.

Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas, que foram:

07 - 20 - 22 - 29 - 41 - 58

O prêmio principal acumulou mais uma vez e está estimado em R$ 185 milhões para o concurso deste sábado (2).

De acordo com a Caixa, 152 apostas acertaram a quina e ganharam R$ 45.680,09 cada, enquanto 10.083 apostas acertaram a quadra e ganharam R$ 983,74 cada.

