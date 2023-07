A- A+

LOTERIAS Apostas do Recife e de São Joaquim do Monte acertam quina da Mega-Sena e ganham R$ 39,2 mil As duas apostas foram simples, de cota única, que custa R$ 5

Duas apostas feitas em Pernambuco acertaram a quina do concurso 2.616 da Mega-Sena, sorteado no último sábado (29), e ganharam um prêmio de R$ 39.221,73. Os bilhetes foram registrados no Recife e em São Joaquim do Monte, no Agreste do Estado.

A aposta do Recife foi feita na Cia. da Sorte, em Boa Viagem, na Zona Sul da capital pernambucana. Já em São Joaquim do Monte o bilhete foi pago na Casa Lotérica Mega Sonho. As duas apostas foram simples, de cota única, que custa R$ 5.

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso. Com isso, o prêmio para os ganhadores do próximo sorteio, marcado para a noite de quarta-feira (2), está estimado em R$ 50 milhões.

Os números sorteados foram: 06 - 16 - 23 - 35 - 38 - 49.

Além dos dois apostadores de Pernambuco, 101 apostadores que acertaram cinco dezenas vão receber R$ 39.221,73 cada um. Já os 6.817 acertadores da quadra, recebem prêmio de R$ 846,58.

Veja também

Bolsa Família Caixa conclui pagamento de parcela do novo Bolsa Família de julho