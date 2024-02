A- A+

LOTERIAS Apostas do Recife e Paulista acertam quina da Mega-Sena e embolsam mais de R$ 65,3 mil Ambas as apostas foram simples ou seja, de seis dezenas e de cota única

Duas apostas feitas em Pernambuco acertaram a quina da Mega-Sena, no concurso sorteado no último sábado (17), e ganharam R$ 65.325,01 cada.

Uma das apostas foi gerada na Loteria Ilha da Sorte, localizada no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. A outra, de Paulista, foi feita em loteria em canais eletrônicos, segundo a Caixa.

Ambas as apostas foram simples — ou seja, de seis dezenas — e de cota única. Ao todo, 65 apostas de todo o Brasil acertaram a quina.

As dezenas sorteadas no concurso 2.689 foram 09 - 16 - 20 - 47 - 48 - 52. Ninguém acertou os seis números e o prêmio principal acumulou para R$ 87 milhões. O sorteio será nesta terça-feira (20).

A quadra foi feita por 4.926 apostas, que ganharam R$ 1.231,40 cada.

O sorteio de terça-feira será às 20h, com transmissão ao vivo pelas plataformas on-line da Caixa. As apostas podem ser feitas até 19h. O bilhete simples, com seis dezenas, custa R$ 5.

