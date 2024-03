A- A+

loterias Apostas do Recife e Vitória de Santo Antão acertam cinco números da Mega e levam R$ 51 mil, cada Números sorteados foram 09, 23, 31, 49, 54 e 58

Duas apostas de Pernambuco acertaram cinco dezenas do concurso 2699 da Mega-Sena desta terça-feira (12), e ganharam mais de R$ 51 mil, cada.

Os números sorteados foram 09, 23, 31, 49, 54 e 58. O prêmio máximo acumulou e deve chegar a R$ 50 milhões.

De acordo com o site oficial da Caixa, uma das apostas foi feita na Boa Viagem Loterias, no Recife, e a outra foi em Vitória de Santo Antão, na Mata Sul, realizada de modo online, via internet banking.

Os jogos premiados foram feitos por meio de apostas simples, com seis números. Cada uma delas arrematou o valor de R$ 51.309,67.

Ao todo, 43 apostas em todo o Brasil acertaram cinco números da Mega-Sena, com prêmio inicial de R$ 51.309,67. Outras 2.883 pessoas marcaram quatro, e levaram R$ 1.093,26, cada.

O próximo sorteio, cujo prêmio previsto é de R$ 50 milhões, ocorrerá nesta quinta-feira (14).

