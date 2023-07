A- A+

JOGOS Apostas esportivas: Fazenda quer atrair novas empresas e aponta até R$ 12 bilhões em arrecadação Para este ano, arrecadação poderia ficar em torno de R$ 2 bilhões, mas tendência é de aumento, com a efetivação da medida, no ano que vem

Com a regulamentação do mercado de apostas esportivas, o Ministério da Fazenda espera atrair para o Brasil novas empresas do setor - aquelas que só podem atuar em mercados legais. Os cálculos preliminares apontam para uma arrecadação anual de até R$ 12 bilhões com a efetivação da proposta do governo.

Segundo um interlocutor da pasta, a arrecadação "de saída" poderia chegar a R$ 2 bilhões, ou seja, pensando para os meses que restam este ano. Para o ano que vem, com a efetivação da medida, o número poderia aumentar.

O Executivo deve assinar até sexta-feira a Medida Provisória (MP) enviada pela equipe econômica para regulamentar o mercado de apostas esportivas no Brasil. Essa é uma das apostas para garantir o aumento de receitas e sustentar os compromissos de controle das contas públicas.

Como o mercado de apostas não é regulado, os técnicos da Fazenda estão trabalhando a partir de projeções de entidades e associações do setor. A previsão preliminar é de uma arrecadação anual na faixa de R$ 6 a R$ 12 bilhões.

Na reunião de integrantes da Fazenda com os representantes do setor de apostas, houve sinalizações de “diversas empresas” que querem entrar no mercado brasileiro a partir da regulamentação, segundo o interlocutor do Ministério.

Isso ocorre porque essas empresas só podem atuar em mercados legalizados - o que não é o caso do Brasil. A expectativa, portanto, é também atrair essas empresas de fora, além de regular as empresas já atuando no país.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vem defendendo o alinhamento do Brasil com outros países que já regulamentaram as apostas esportivas. Em março, quando a equipe econômica estava trabalhando na medida provisória, Haddad chegou a mencionar que o setor “leva uma fortuna de dinheiro do país" sem pagar nenhum imposto.

