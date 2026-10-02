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bets Apostas: governo diz que derrubou mais de 10 mil sites ilegais após proibição de bets Fazenda afirma que fluxo de R$ 600 milhões por dia para as bets foi praticamente zerado; apostadores têm até segunda-feira para sacar saldo de R$ 1,4 bilhão

O governo federal enviou à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) mais de 10 mil sites de apostas on-line para bloqueio desde a sexta-feira passada, quando entrou em vigor a medida provisória (MP) que proibiu as bets no país.

O balanço foi apresentado nesta sexta-feira pelos ministros da Fazenda, Dário Durigan, e da Justiça, Wellington César, em entrevista coletiva.

O número dobrou desde o balanço anterior e segue em alta, segundo Wellington César:

— Na última coletiva (de imprensa) nós tínhamos 5.219 encaminhados. No dia de ontem tivemos 8.357 e hoje já passamos de 10 mil, e esse número continua crescendo.

Os novos bloqueios se somam a cerca de 78 mil sites que, segundo Durigan, já haviam sido derrubados até a sexta-feira passada. A Anatel repassa a lista às empresas que fornecem conexão no país, e o ministro da Fazenda afirmou que os endereços encaminhados nesta semana devem sair do ar "em questão de horas".

Ele ressalvou que o dado ainda pode ser confirmado com a agência.

Questionado se o governo conseguirá sustentar a derrubada de sites nesse ritmo, Durigan disse que o bloqueio é só uma das frentes:

— É uma tarefa diária, de rotina de fiscalização.

Segundo o ministro, os sites são identificados por laboratórios de inteligência, enquanto a fiscalização mira as empresas que os operam, um grupo bem menor de companhias que insistem em recriar páginas clandestinas.

As contas bancárias dessas empresas, concentradas em poucas instituições financeiras e de pagamento, estão sendo bloqueadas, e os recursos serão expropriados após processo administrativo e destinados à segurança pública. Durigan disse que já há valores bloqueados, mas o total ainda está sendo fechado com o Banco Central (BC). O governo também atua nas lojas de aplicativos de celular.

No caso de empresas sediadas no exterior, o ministro afirmou que a punição depende de notificação fora do país:

— Mas o nosso foco é evitar que a oferta chegue ao consumidor e ao cidadão brasileiro.

Fluxo diário zerado

De acordo com dados do BC citados por Durigan, as casas de apostas recebiam cerca de R$ 600 milhões por dia antes da proibição. Esse fluxo, segundo o ministro, foi "basicamente anulado" a partir do sábado, dia seguinte à entrada em vigor da MP.

Ele disse ainda que houve queda nas transferências via Pix para as bets e que há indícios de que o dinheiro está migrando para outros setores da economia, mas não apresentou números atualizados.

O saldo dos apostadores nas contas das empresas até então autorizadas caiu de R$ 2,1 bilhões na sexta-feira passada para cerca de R$ 1,4 bilhão, uma redução de R$ 652 milhões, ou mais de 30%. Os dados foram informados pelas próprias empresas ao Ministério da Fazenda. Segundo Durigan, cerca de 11 casas de apostas, que concentram a maior parte desses recursos, têm prestado informações.

O ministro reforçou o apelo para que os apostadores resgatem o dinheiro diretamente nos sites das empresas até o fim do dia da próxima segunda-feira, 5. Quem não fizer o saque receberá os valores pelos bancos que operam para as bets, entre os dias 9 e 14 de outubro, com base em listas individualizadas por CPF. Se houver dificuldade, a Caixa fará a intermediação como última instância.

48 contas sob análise

A fiscalização identificou 48 contas com saldo acima de R$ 500 mil, supostamente de pessoas físicas, que passarão por análise detalhada. Perguntado se há suspeita de lavagem de dinheiro, Durigan disse que a hipótese não está descartada:

— Não tô dizendo que todas são, mas há uma movimentação que discrepa do grosso das contas que tinham recurso em apostas e podem, sim, estar sujeitas a alguma investigação.

Os casos são encaminhados à Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), à Secretaria de Direitos Digitais (Sedigi) e à Polícia Federal (PF). Wellington César anunciou a criação de um departamento de fiscalização na Senacon, que cuidará também de cambismo digital, combustíveis e pirataria, e de uma coordenação-geral de combate à lavagem de dinheiro na PF, com atenção à ligação das bets com o crime organizado.

O ministro da Justiça informou ainda que a derrubada de perfis, influenciadores e grupos em plataformas como Telegram e TikTok deixou de expor cerca de 3,5 milhões de usuários à publicidade de apostas, número que não inclui quem aderiu à autoexclusão.

MP no Congresso

A MP precisa ser votada pelo Congresso. Durigan disse ter conversado com líderes parlamentares antes da edição do texto e que o governo está à disposição para defendê-lo. Sobre a resistência de parte do Legislativo, ele associou o tema à disputa eleitoral do ano que vem, afirmando que a direita e a centro-direita têm um viés mais favorável às apostas e que o governo Lula é contrário:

— Não tem momento melhor do que o momento eleitoral, o momento em que todo mundo vai às urnas para tomar as grandes decisões, para que você tenha essa espécie de plebiscito sobre esses temas.

Não há nova data para reunião com clubes de futebol, afetados pelo fim dos patrocínios das bets. O ministro também informou que o projeto do Imposto Seletivo não será enviado ao Congresso nesta sexta-feira.

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