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loteria Apostas simples e bolão: veja o que muda nas loterias a partir deste fim de semana Caixa Econômica Federal anunciou que sorteios, incluindo a Mega-Sena, deixam de correr nas noites de sábado e passam a serem realizados nas manhã de domingo

A partir deste fim de semana, os sorteios de todas as loterias da Caixa Econômica Federal, incluindo a Mega-Sena, deixam de ser realizados nas noites de sábado e passam a ter concurso nas manhãs de domingo. Essas mudanças impactam diretamente nos horários limites para realizar apostas simples e bolões.

Até então, os concursos da Mega-Sena, Loteria Federal, Lotofácil, Quina, Timemania, Dia de Sorte e +Milionária — que ocorriam aos sábados, a partir das 21h — agora passam a ser realizados às 11h dos domingos. A mudança já é válida a partir do dia 19 de julho.

Com essa mudança, os horários para a realização das apostas também sofrem alteração. "As apostas simples poderão ser efetuadas até as 22h de sábado, por meio das unidades lotéricas, do Portal Loterias CAIXA e do aplicativo Loterias CAIXA", diz trecho do comunicado da Caixa.

O novo dia e horário de sorteio também provocam alteração para as apostas de bolões por meio de canais eletrônicos. Os apostadores dessa modalidade terão até as 10h45 de domingo para realizá-los, isto é, quinze minutos antes do início dos sorteios.



O público poderá acompanhar os sorteios, a serem realizados no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), através de transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição e pelo portal g1.

Como apostar na Mega-Sena

O palpite mínimo para a Mega-Sena custa R$ 6,00. Além desse modelo de aposta, com seis números selecionados, que paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.

Já o Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm um preço mínimo de apenas R$ 18,00, com cada cota a partir de R$ 6,00.

Veja os dez maiores prêmios sorteados na História da Mega-Sena:

Concurso 2.525 (01/10/2022) — R$ 317.853.788,54

Concurso 2.150 (11/05/2019) — R$ 289.420.865,00

Concurso 2.237 (27/02/2020) — R$ 211.652.717,74

Concurso 2.795 (09/11/2024) — R$ 207.460.095,00

Concurso 2.696 (05/03/2024) — R$ 206.475.189,75

Concurso 1.764 (25/11/2015) — R$ 205.329.753,89

Concurso 1.772 (22/12/2015) — R$ 197.377.949,52

Concurso 2.464 (19/03/2022) — R$ 189.381.872,36

Concurso 2.745 (04/07/2024) — R$ 162.788.325,19

Concurso 2.979 (03/03/2026) — R$ 158.039.482,13

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