App da 99 terá selo de verificação para passageiros

A partir da próxima semana, o aplicativo de transportes 99 vai permitir que os usuários façam a verificação de seus perfis na plataforma. Dois selos que certificam a identidade poderão ser atrelados aos passageiros. O primeiro, a partir da inserção do nome que consta no CPF e o segundo, com inclusão de foto dos usuários. As informações vão passar por checagem da empresa.

A expectativa da 99 é que a nova funcionalidade facilite o fluxo de corridas. Segundo a empresa, os motoristas tendem a aceitar mais rapidamente solicitações de usuários que têm perfis mais completos. Leandro Abecassis, diretor de Produto e Experiência da 99, diz que o selo traz benefícios para o usuário e para o motorista.

"Quando o motorista se sente mais seguro, ele aceita as corridas muito mais rapidamente. O grande elemento para o passageiro é que a experiência vai melhorar, já que ele terá mais corridas aceitas e mais rápido" diz Abecassis.

A ferramenta foi testada durante dois meses com um grupo de passageiros e usuários. Ela vai estar disponível a partir de 17 de agosto. Usuários que verificarem o perfil com nome completo do CPF terão perfil classificado como “Essencial”. Os que incluírem fotos, terão selo “Premium”.

O lançamento do novo recurso acontece dez dias depois de um motorista da 99 deixar uma jovem de 22 anos desacordada em uma calçada de Belo Horizonte e, depois, ser estuprada. Ele foi bloqueado do aplicativo. Segundo a empresa, o anúncio do recurso, feito a jornalistas nesta terça-feira, já estava previsto e não aconteceu em razão do caso.

"Essa era uma ferramenta que já estava em testes há alguns meses. Mas as mulheres são foco primordial (de ações de segurança). Elas são a maior parte dos nosso passageiros e o investimento nessa perspectiva continua" acrescenta Abecassis.

Investimento de R$ 40 milhões

A empresa informou que irá investir R$ 40 milhões em segurança ao longo do ano. Uma parte dos recursos será aplicada no aprimoramento de ferramentas que já existem, entre elas, uma inteligência artificial (IA) que identifica potenciais riscos em uma corrida e facilita denúncias.

O diretor de Produto e Experiência da 99 também aponta que a empresa deve reforçar os canais de comunicação com motoristas “para fazer com que situações terríveis sejam tratadas da melhor maneira”.

Em agosto, a 99 também passará a mostrar tags com avaliações de motoristas sobre passageiros. Eles poderão avaliar, por exemplo, se um usuário foi educado ou pontual. Aqueles que tiverem melhores avaliações também devem ter mais facilidade para terem corridas aceitas.

