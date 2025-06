App do banco do Brasil apresenta instabilidade neste domingo (15)

A- A+

Utilizado para os serviços de internet banking da instituição financeira, o aplicativo do Banco do Brasil apresentou instabilidade neste domingo (15).

As falhas foram registradas por meio da plataforma Downdetector que analisa erros ou indisponibilidade nos serviços online.

Segundo a plataforma, o maior número de falhas foi registrado por volta das 12h, quando 3.117 reclamações simultâneas foram cadastradas.

Entre as reclamações, os clientes se queixaram sobre erros para realizar login no aplicativo móvel, login no Internet Banking ou para realizar transações via PIX.

De acordo com o banco, o serviço já foi reestabelecido no meio da tarde deste domingo (15). No entanto, a causa da instabilidade não foi divulgada.

