App do Bolsa Família vai mostrar pendências de usuários a partir desta segunda (18)
Segundo governo, novas funções devem tornar mais ágil o atendimento nos Centros de Referência de Assistência Social e em outros serviços públicos
O aplicativo do Bolsa Família ganha uma nova versão e passa a contar com novos serviços a partir desta segunda-feira (dia 18). Com a atualização, os beneficiários passam a poder consultar a situação do auxílio, a composição dos pagamentos e eventuais ocorrências relacionadas ao cadastro, além de identificar possíveis pendências que precisem ser regularizadas para garantir a continuidade do recebimento do benefício.
Segundo o governo, as novas funções devem tornar mais ágil o atendimento nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e em outros serviços públicos. Atualmente, o programa conta com quase 19 milhões de famílias beneficiárias.
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— No dia a dia, as famílias poderão acessar informações importantes e saber, por exemplo, por que o benefício foi bloqueado. Além de entender o motivo do bloqueio, o beneficiário também poderá identificar quais medidas precisam ser adotadas para regularizar a situação — disse ao g1 o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), Wellington Dias.
A atualização esta disponível apenas para dispositivos com sistema Android. Quem já tem o aplicativo instalado não precisará fazer um novo download, apenas atualizá-lo para acessar as novas funcionalidades.
Com a nova versão, os usuários também poderão conhecer outros programas do governo, com acesso direcionado às páginas de cada iniciativa.
A nova versão do aplicativo recebeu melhorias em funcionalidades que já existiam, como o extrato de pagamento, as mensagens do programa e o calendário de repasses. A acessibilidade do app também foi aprimorada, tornando-o compatível com leitores de tela, além de oferecer uma navegação mais simples e intuitiva, informou o governo.
Conheça as principais funções do app
Consultar os tipos de benefício;
Verificar situações e pendências que possam interromper o pagamento;
Acompanhar as parcelas mensais do benefício;
Consultar as datas de pagamento;
Acessar informações atualizadas do programa;
Conhecer outros programas do Governo do Brasil;
Navegar em uma interface mais simples e intuitiva;
Ter informações sobre o programa;
Canal direto com a Caixa Econômica Federal.