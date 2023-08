A- A+

banco App do Bradesco tem instabilidade, e usuários reclamam nas redes Sistemas do Itaú também estão fora do ar, com serviços digitais inacessíveis

Depois dos problemas de acesso aos sistemas do Itaú, o aplicativo do Bradesco também está apresentando instabilidade. Nas redes sociais, consumidores reclamam por não conseguir entrar na conta do banco pelo celular.

Ao clicar no aplicativo, o consumidor não consegue digitar dados como número da agência e logo recebe uma mensagem dizendo “algo deu errado por aqui”. De acordo com o site de monitoramento DownDetector, o pico de reclamações aconteceu por volta das 12 horas, com 388 queixas no Brasil.

Em resposta automática aos usuários nas redes sociais, o Bradesco explica que a área responsável já foi acionada e está trabalhando para regularizar o funcionamento o quanto antes.

Além disso, pede que os usuários utilizem outros canais de atendimento, como o Fone Fácil, caixa eletrônico e internet banking, ou que tentem novamente mais tarde.

