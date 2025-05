A- A+

Instável App do FGTS apresenta instabilidade; Caixa garante que trabalhadores não serão prejudicados Usuários relataram problemas para visualizar o saldo do FGTS na manhã desta segunda-feira (26)

Na manhã desta segunda-feira (26), diversos trabalhadores relataram falhas no aplicativo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), administrado pela Caixa Econômica Federal. Muitos usuários se depararam com o saldo das contas zerado ou com mensagens de erro informando a impossibilidade de consultar os valores.

De acordo com o site Downdetector, que monitora relatos de instabilidade em plataformas digitais, as queixas sobre o funcionamento do app começaram a crescer por volta das 8h. A normalização completa do sistema ocorreu apenas às 14h15, segundo informações da Caixa enviadas ao blog do jornalista Octavio Guedes, do g1.

Procurada pela reportagem, a Caixa confirmou que houve uma oscilação no serviço, mas garantiu que a falha não provocará prejuízos aos trabalhadores. "O sistema foi restabelecido e a consulta ao saldo está funcionando normalmente", informou o banco em nota.

Curiosamente, às 14h15, o presidente da Caixa, Carlos Antônio Vieira Fernandes, disse ao jornalista Octavio Guedes que desconhecia a instabilidade. Cerca de 30 minutos depois, a instituição confirmou que o aplicativo do FGTS já operava normalmente.

Durante a manhã, relatos nas redes sociais e em plataformas de reclamação indicaram que alguns usuários se depararam com o saldo "inexistente", enquanto outros receberam mensagens genéricas de erro.

Veja também