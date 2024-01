Apple adia lançamento de carro elétrico para 2028 e simplifica projeto

A- A+

A Apple decidiu simplificar seu projeto de carro elétrico e adiar em no mínimo dois anos o seu lançamento, para 2028. Inicialmente, a empresa previa desenvolver um carro 100% autônomo, mas o plano de criar um automóvel sem pedais ou volante abastecimento com eletricidade foi deixado de lado. A companhia, agora, aposta em um veículo elétrico que exija atenção do motorista enquanto se move, segundos fontes.

Não é a primeira vez que a Apple adia o lançamento do carro. A previsão anterior era que o produto chegasse ao mercado em 2026, o que já uma prorrogação em relação ao calendário original (2024).

Após reuniões do Conselho de Administração, o carro que vem sendo foi desenvolvido pela gigante de tecnologia foi rebaixado para o Nível 2+ de autonomia, que exige constante atenção do motorista no trânsito e no sistema de condução.

Este nível está alguns passos abaixo da tecnologia de Nível 4 planejada anteriormente, com o carro sendo capaz de percorrer trajetos sem a atenção contínua do motorista.

O esforço secreto da Apple para criar um carro é um dos empreendimentos mais ambiciosos de sua história e um dos mais tumultuados.

Desde que começou a tomar forma em 2014, o projeto - codinome Titan e T172 -, a empresa gastou centenas de milhões de dólares por ano em meio a várias rodadas de demissões, mudanças importantes de estratégia e adiamentos.

Dirigentes da companhia pretendiam fazer com que o modelo, com design extremamente futurista, revolucionasse a condução autônoma para concorrer diretamente com a Tesla, de Elon Musk.

O projeto estava em fase de pré-protótipo no final de 2022. E, apesar dos atrasos, continua sendo uma das possíveis próximas novidades da empresa. Um lançamento bem-sucedido de um veículo elétrico colocaria a Apple em concorrência direta com montadoras como Tesla, Ford, GM e Rivian. Nesta última a Amazon investiu mais de US$ 1,3 bilhão.

Veja também

CadÚnico Cadastro Único: o que é, onde consultar e como se cadastrar