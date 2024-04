Apple afrouxa regras para consertos em iPhones. Veja o que muda

A- A+

A Apple informou nesta quinta-feira que vai afrouxar as restrições de consertos de iPhones mais novos com peças usadas - incluindo telas, baterias e câmeras. Antes, se uma pessoa instalasse uma tela original da Apple, só que usada e comprada a partir de terceiros, a tela substituta não funcionaria corretamente no aparelho. Agora, essa integração vai ser possível sem inconstâncias.

Trata-se de uma reversão da prática anterior da Apple de encorajar as pessoas a trabalhar com peças novas e mais caras aprovadas pela Apple.

Na mira da justiça

A mudança ocorre semanas depois que Oregon aprovou uma lei que proíbe a prática da Apple de vincular peças a software, o que é conhecido como “emparelhamento de peças”. Projetos de lei semelhantes estão sendo considerados no Colorado e em mais de uma dúzia de outros estados.

A Apple se opôs à legislação do Oregon antes de sua aprovação, dizendo que os clientes poderiam ficar vulneráveis a riscos de segurança se a Apple fosse obrigada a permitir peças de preços mais baixos fabricadas por fornecedores terceirizados.

Entenda a mudança nas regras

No passado, se o proprietário de um iPhone quebrasse uma peça – uma tela, por exemplo – e instalasse uma tela original da Apple usada, comprada de uma fonte como o eBay, a tela substituta não funcionaria corretamente porque seu número de série não correspondia ao número do banco de dados da Apple.

A única maneira de instalar uma peça de reposição totalmente funcional era comprá-la da Apple, que tinha as ferramentas para emparelhar a peça com o telefone.

A nova política da Apple removerá essas restrições para o iPhone 15, lançado no ano passado. A Apple disse que a mudança começaria neste outono e se aplicaria a peças originais da Apple, ou seja, aquelas fabricadas por fornecedores do iPhone.

Quando uma peça de reposição original é instalada, o telefone funcionará automaticamente, sem a necessidade de um técnico fornecer um número de série à Apple. A peça de reposição funcionará perfeitamente com o iPhone.

A reversão ocorre cerca de cinco meses depois que o The New York Times publicou uma análise das crescentes restrições da Apple aos reparos do iPhone, o que aumentou custos para os consumidores.

Nada muda para peças de terceiros

Em comunicado à imprensa anunciando a mudança, a Apple disse apenas que a mudança eliminaria as restrições de emparelhamento de peças em telas, baterias e outras peças aprovadas pela Apple – e não aquelas feitas por fornecedores terceirizados.

Essas peças normalmente são mais baratas e podem o consumidor economizar dinheiro em reparos. Substituir uma tela quebrada em uma Apple Store custa cerca de US$ 300, cerca de US$ 100 a mais do que o trabalho feito por uma loja independente usando uma tela de terceiros.

Entenda o que são dados sintéticos: Empresas de tecnologia usam a IA para treinar seus modelos

Um porta-voz da Apple disse que as pessoas poderiam instalar peças de terceiros, mas os iPhones continuariam a usar software para alertá-los quando isso fosse feito, porque a empresa considerava isso importante para a segurança e proteção do cliente. Ele apontou para um estudo financiado pela Apple que mostrou que a maioria das baterias de smartphones de terceiros falharam nos testes de segurança e algumas causaram incêndios.

"Pequeno passo na direção certa"

Nathan Proctor, que pressionou os estados para uma legislação de reparação em nome do US PIRG, uma organização sem fins lucrativos financiada em grande parte por pequenos doadores, disse que a medida foi um pequeno passo na direcção certa. Nunca fez sentido técnico para a Apple impor restrições à instalação de peças autênticas da Apple para reparos, disse ele.

— Sempre foi uma prática absurda e ridícula — disse Proctor.

A partir de janeiro, a lei do Oregon exige que a Apple e outros comecem a permitir que os clientes usem qualquer peça que desejarem em reparos – mesmo aquelas não aprovadas pelo fabricante original do smartphone. A Apple enfrentaria uma multa de US$ 1 mil por dia por não cumprir a lei a partir de 2027.

Quando o projeto de lei do Oregon foi aprovado, a Apple disse que apoiaria a legislação de reparos, mas acrescentou que “o projeto de lei não oferece a proteção ao consumidor que os moradores do Oregon merecem”.

