ALERTA Apple alerta: colocar celular debaixo do travesseiro enquanto estiver carregando pode causar feridas De acordo com fabricante do iPhone, aparelho, cabos e carregador podem aquecer, causando ferimentos se forem mantidos em contato prolongado com corpo

A Apple vem desencorajando a prática de colocar o celular debaixo do travesseiro durante o carregamento do aparelho. A orientação vem sendo feita desde a última atualização do manual do iPhone, realizada neste ano. Em nota publicada nesta semana, a fabricante destacou os perigos associados ao uso inadequado do dispositivo durante o sono.

De acordo com a empresa, o aparelho, os cabos e o carregador podem aquecer, causando ferimentos se mantidos em contato prolongado com o corpo.

Segundo a fabricante do iPhone, adaptadores de alimentação dos dispositivos estão em conformidade com os limites exigidos de temperatura de superfície definidos pelas normas do país. Contudo, mesmo dentro desses limites, o contato contínuo com superfícies quentes durante longos períodos de tempo pode causar desconforto ou lesão.

Como exemplo, a Apple aconselha que os usuários não durmam sobre os dispositivos, adaptadores ou carregadores e nem os coloque embaixo de cobertores, travesseiros ou próprio corpo, quando o celular estiver conectado a uma fonte de alimentação.

"Use seu bom senso para evitar situações onde sua pele esteja em contato por um período longo com um dispositivo, seu adaptador de alimentação ou um carregador sem fio quando ele estiver em operação ou conectado a uma fonte de alimentação", relata a nota técnica da empresa.

Além disso, a gigante do ramo da informática recomenda que, durante o carregamento, o celular deve ser colocado com a tela para cima, em uma área bem ventilada.

