A- A+

Tecnologia Apple amplia aposta em casa conectada com novos dispositivos e inteligência artificial Dona do iPhone lança Home View por US$ 299, HomePod mini 2 por US$ 149 e nova Apple TV 4K; acessórios para casa inteligente custam a partir de US$ 199,95. Produtos não têm previsão inicial de lançamento no Brasil

A Apple anunciou nesta terça-feira o lançamento de novos produtos de olho na casa conectada. A dona do iPhone anunciou o Home View, dispositivo da companhia para casas inteligentes que reúne em um único aparelho recursos de entretenimento, comunicação e gerenciamento doméstico. O equipamento começa a ser vendido em 3 de novembro, com pré-venda a partir desta terça-feira. O lançamento inicial será na Austrália, Canadá, Índia, Nova Zelândia, Reino Unido e Estados Unidos, onde o produto custará US$ 299.

Com proposta semelhante à de produtos já oferecidos pela Amazon e Google, o Home View funciona como uma central conectada da casa, permitindo controlar dispositivos por voz ou toque, fazer chamadas pelo FaceTime, assistir a filmes, ouvir música, consultar mensagens e acessar outras funções. O aparelho tem tela Retina de 7 polegadas e pode ser usado apoiado sobre uma base com alto-falante ou instalado diretamente na parede.

Na versão com base, o dispositivo será oferecido nas cores prata, rosa, cinza e bege claro. Para instalação na parede, as opções serão cinza e prata. O design lembra os monitores da linha Mac da Apple, com uma estrutura minimalista e uma tela conectada à base por uma dobradiça de aço inoxidável, que permite ajustar suavemente sua inclinação.

O Home View consegue reconhecer até seis pessoas. A partir do sistema operacional da Apple, cada usuário pode ter uma experiência personalizada, com informações e sugestões baseadas em seus e-mails, calendários e preferências. A companhia descreve o produto como uma espécie de iPhone ou iPad para a casa, concentrando diferentes atividades em uma única tela.

Siri com inteligência artificial

Um dos pilares do Home View é a nova geração da Siri, que a Apple apresenta como Siri AI. O sistema permite utilizar recursos de inteligência artificial e interagir com o dispositivo por meio de comandos de voz.

A partir da Siri, o usuário pode controlar diferentes funções da casa inteligente, como visualizar imagens de câmeras instaladas na residência, ajustar o termostato e controlar as luzes. Os mesmos comandos também podem ser realizados diretamente pela tela sensível ao toque.

Áudio espacial e chamadas pelo FaceTime

Outro destaque do Home View é o sistema de áudio. O aparelho utiliza drivers personalizados, desenvolvidos para captar sons e também reproduzir áudio espacial, criando uma experiência que se espalha pelo ambiente.

Para chamadas de vídeo pelo FaceTime, o dispositivo incorpora o recurso Center Stage, já presente em iPads. A tecnologia mantém as pessoas enquadradas no centro da imagem, mesmo quando elas se movimentam. A câmera acompanha lentamente o deslocamento dos participantes, ajustando o enquadramento para manter todos no foco.

O Home View é equipado com o chip A18, oferecendo capacidade de processamento para os recursos de inteligência artificial, reconhecimento de usuários e demais funções do aparelho.

Apple apresenta nova linha de acessórios para a cas

A Apple também apresentou uma nova linha de acessórios para casa inteligente, chamada Apple Home Collection, desenvolvida em parceria com a LG Electronics e a Schneider Electric. A linha inclui câmeras internas e externas, termostatos, sensores de temperatura, campainhas e fechaduras de porta com vídeo.

Os produtos serão gerenciados pelo novo aplicativo Apple Home, que pode ser acessado pelo iPhone, por exemplo. As vendas dos acessórios começam em dezembro.

Segundo a Apple e a LG, as câmeras da nova linha capturam vídeos em alta resolução e têm capacidade de reconhecer pessoas, animais, veículos e pacotes. O histórico das imagens também pode ser armazenado no serviço de nuvem da Apple, o iCloud+. Os acessórios terão preços a partir de US$ 199,95 nos Estados Unidos e poderão chegar a quase US$ 400, dependendo do produto.

HomePod mini 2 ganha Siri AI e novas cores

A Apple também anunciou a nova geração do HomePod mini, seu alto-falante inteligente compacto. O produto passa a contar com suporte à nova versão da Siri AI e chega com novas opções de cores.

O HomePod mini 2 terá preço de US$ 149 nos Estados Unidos. Assim como o Home View e os novos acessórios da linha Apple Home Collection, o produto não terá venda inicialmente no Brasil.

Nova Apple TV 4K tem chip A19

A companhia também apresentou uma nova geração da Apple TV 4K, que passa a incorporar suporte à nova Siri AI. O aparelho recebeu um novo design para acomodar as novas funções e é equipado com o chip A19.

Segundo a Apple, o novo processador proporciona um desempenho 50% mais rápido em comparação com a geração anterior. A nova Apple TV 4K amplia, assim, a estratégia da companhia de levar os recursos de inteligência artificial para diferentes dispositivos de seu ecossistema.

Veja também