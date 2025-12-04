Apple anuncia a saída da diretora jurídica e da chefe de políticas sociais
Segundo a big tech, Kate Adams e Lisa Jackson vão se aposentar
A diretora jurídica da Apple, Kate Adams, e a vice-presidente de meio ambiente, políticas e iniciativas sociais, Lisa Jackson, vão se aposentar da big tech, anunciou a companhia nesta quinta-feira, segundo o canal por assinatura CNBC.
A Apple informou que Jennifer Newstead se tornará a nova diretora jurídica da empresa em março do próximo ano e que a equipe de assuntos governamentais de Jackson passará a se reportar a ela.
As duas executivas anteriormente se reportavam ao CEO da Apple, Tim Cook, e representam o sinal mais recente de que a liderança sênior da Apple vem enfrentando uma série de saídas. Nas últimas semanas, o chefe de design de software da Apple disse que está deixando a empresa para ir para a Meta; a Apple informou que seu chefe de IA está se aposentando; e o diretor de operações também se aposentou.
Adams entrou na Apple e tornou-se diretora jurídica em 2017, supervisionando questões jurídicas, incluindo litígios, segurança global e iniciativas de privacidade da companhia. Sob a gestão de Adams, a Apple enfrentou o aumento da fiscalização antitruste e de regulamentações ao redor do mundo, incluindo processos importantes nos EUA sobre as restrições e taxas da App Store do iPhone.
Jackson ingressou na Apple em 2013 e liderou os programas de diversidade da empresa, além de grande parte do seu trabalho de políticas públicas em Washington, D.C.
Antes de entrar na Apple em 2013, ela passou quatro anos como Administradora da Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA), cargo para o qual foi nomeada pelo presidente Barack Obama.
Nessa função, Jackson “focou em reduzir gases de efeito estufa, proteger a qualidade do ar e da água, prevenir exposição a contaminações tóxicas e ampliar o diálogo com comunidades sobre questões ambientais”, de acordo com sua biografia no site da Apple.
Jackson teve papel fundamental no lançamento da Iniciativa de Equidade Racial e Justiça da Apple após o assassinato de George Floyd em 2020.
Ela então ajudou a expandir os esforços de equidade e justiça da empresa para outros países, incluindo Reino Unido, México e Nova Zelândia, segundo um relatório sobre a iniciativa publicado em 2023.
“Na Apple, prometemos que nossa determinação não vai diminuir”, escreveu Jackson em uma seção desse relatório. “Não vamos adiar ações. Trabalharemos, todos os dias, na tarefa urgente de promover a equidade.”
Jackson também acompanhou Cook em várias funções oficiais em Washington, incluindo jantares de Estado.