Apple anuncia acordo multibilionário para componentes 5G fabricados nos EUA

A Apple assinou um novo contrato plurianual e multibilionário com a Broadcom para obter componentes de radiofrequência 5G para seus dispositivos, ampliando um relacionamento às vezes contencioso entre duas das maiores empresas de tecnologia do mundo.

A colaboração incluirá peças de conectividade sem fio e filtros FBAR, que ajudam os telefones celulares a concentrar os sinais de ondas de ar e reduzir a interferência, disse a Apple em um comunicado nesta terça-feira. Os filtros FBAR serão projetados e construídos em vários centros de fabricação dos EUA, incluindo Fort Collins, Colorado, onde a Broadcom tem uma grande instalação.

A medida oferece alguma segurança aos investidores da Broadcom preocupados com a redução da dependência da Apple na fabricante de chips. Para a Apple, o acordo ajuda a garantir que ela receba os suprimentos de que precisa após um período tumultuado durante a pandemia.

Além disso, permite que a fabricante do iPhone aponte para o progresso na obtenção de componentes de fontes dos EUA, embora a empresa ainda dependa fortemente da Ásia - e particularmente da China - para seu fornecimento.

O acordo também pode ajudar a aliviar a dependência da Apple em relação à Qualcomm, maior fabricante de chips para smartphones, disse o analista da Bloomberg Intelligence, Anurag Rana, em um relatório. É outra indicação das "intenções da Apple de diversificar sua cadeia de suprimentos, tanto do ponto de vista do fornecedor quanto da geografia", disse ele.

A Apple prometeu em 2021 injetar US$ 430 bilhões na economia dos EUA nos próximos cinco anos, e este último acordo a ajudará a manter o ritmo para atingir essa meta. A empresa já ajuda a manter mais de 1.000 empregos em Fort Collins, e a parceria permitirá que a Broadcom continue investindo em projetos de automação, disse a Apple.

A fabricante do iPhone está gastando dezenas de bilhões de dólares para desenvolver a tecnologia 5G, que deve ajudar a alimentar a próxima geração de eletrônicos de consumo. O 5G oferece tempos de resposta mais rápidos e melhorias de velocidade dez vezes maiores, necessárias para recursos como veículos autônomos e jogos de realidade virtual.

Em linhas gerais, o acordo de terça-feira mantém o status quo. Ele estende um pacto de três anos que as empresas assinaram em 2020. Mas o relacionamento das empresas tem sido tenso ao longo dos anos, e a Apple está fazendo um esforço de longo prazo para produzir mais de seus componentes internamente. Isso colocou suas negociações com a Broadcom - e com a Qualcomm - sob um exame minucioso.

A Apple é o maior cliente da Broadcom, respondendo por cerca de 20% da receita da fabricante de chips no último ano fiscal. Isso totalizou quase US$ 7 bilhões. A Qualcomm obteve 22% de suas vendas anuais da fabricante do iPhone, representando quase US$ 10 bilhões.

O iPhone é o maior gerador de dinheiro da Apple, gerando mais da metade de sua receita de US$ 394,3 bilhões no ano passado. O telefone também ajudou a impulsionar o crescimento da Broadcom, que se refere à Apple como seu “grande cliente norte-americano” durante as teleconferências de resultados. A fabricante de chips produz um componente combinado que lida com as funções Wi-Fi e Bluetooth em dispositivos Apple.

