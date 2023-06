A- A+

O evento de lançamento de produto mais significativo da Apple em quase uma década começa nesta segunda-feira (5), quando a empresa apresentará sua primeira grande nova categoria de produto desde o Apple Watch, juntamente com vários novos Macs e atualizações de software em suas plataformas.

O destaque do evento será um headset de realidade mista, provavelmente apelidado de Reality Pro ou XR Pro, junto com um novo sistema operacional xrOS para o dispositivo, que será lançado na Conferência Mundial de Desenvolvedores. Também devem estar presentes novos laptops e desktops Mac e atualizações de software, incluindo watchOS 10, iOS 17, iPadOS 17 e macOS 14.

A empresa também destacará atualizações para serviços em suas plataformas relacionadas a condicionamento físico, saúde e finanças e combinará ainda mais os dispositivos para que trabalhem melhor em conjunto e mantenham as pessoas dentro do ecossistema da Apple.

Também é um empreendimento arriscado. Os dispositivos de realidade mista fazem parte de um campo ainda incipiente e muitas pessoas hesitam em usar um computador no rosto. O produto da Apple terá ainda uma bateria externa e custará cerca de US$ 3 mil.

Veja o que esperar do novo produto com base em relatos de pessoas a par dos planos da Apple.



Headset de realidade mista e xrOS

O primeiro headset da Apple será um dispositivo ultrapremium feito de vidro, fibra de carbono e alumínio. Parece um par de óculos de esqui de alta tecnologia, tem um novo carregador magnético para alimentação, uma frente curva com tela externa para mostrar as expressões faciais e os olhos do usuário e várias câmeras externas para permitir a passagem de vídeo, detecção de profundidade e controle manual.

Os principais usos serão comunicação, consumo de vídeo, bem-estar, jogos e produtividade. Uma pessoa que trabalhou no dispositivo o chamou de “futuro do computador”.

O produto combina realidade aumentada e virtual. Os recursos de realidade virtual serão alimentados por um par de telas 4K brilhantes dentro do headset, enquanto a funcionalidade de realidade aumentada será habilitada pelo modo de passagem de vídeo.

Os usuários vão operar o headset usando controle de olho e mão para que possam olhar para um item para destacá-lo e, em seguida, beliscar os dedos para selecioná-lo. Ele também terá a Siri a bordo.

O dispositivo custará cerca de US$ 3 mil. A Apple espera comercializar cerca de 900 mil unidades no primeiro ano. A empresa acredita que as vendas começarão lentas, mas que o dispositivo oferece uma oportunidade do tamanho do Apple Watch.

Apesar do lançamento nesta segunda, ele ainda não estará à venda por alguns meses. Internamente, a empresa discutiu datas de lançamento que poderiam ser desde o lançamento do iPhone 15 até dezembro e início de 2024. Ela registrou nomes sugerindo marcas que vão de Reality Pro ou Reality One a XR Pro, enquanto o próprio sistema operacional será apelidado de xrOS.

Quando um usuário liga o headset, ele pode sincronizar seus dados de conta Apple existentes de um iPhone ou baixá-los do iCloud.

O headset terá muitos dos mesmos aplicativos do iPad e do iPhone, incluindo Livros, Câmera, Contatos, FaceTime, Arquivos, Freeform, Home, Mail, Maps, Messages, Music, Notes, Photos, Reminders, Safari, Stocks, TV e Clima. Um novo aplicativo Wellness, com foco em meditação, e um portal de observação de esportes também estão chegando. A empresa está trabalhando em um aplicativo de treino Fitness+ para o dispositivo.

O dispositivo terá videoconferência avançada e salas de reuniões virtuais com avatares realistas, idealmente fazendo com que os usuários sintam que estão interagindo no mesmo lugar.

