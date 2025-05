A- A+

TECNOLOGIA Apple anuncia novas ferramentas de acessibilidade para iPhone, Mac e Watch; veja como vão funcionar Recursos serão lançados até o fim do ano e estarão disponíveis no Brasil

A Apple vai lançar novas ferramentas de acessibilidade para pessoas com limitação visual, motora e auditiva. As novidades estarão disponíveis até o fim do ano em todos os seus produtos e valerão para o Brasil. A dona do iPhone deve anunciar seu novo sistema operacional no próximo mês.

Além de ampliar os recursos, que contam aprendizado de máquina e inteligência artificial para serem mais precisos, a empresa criou rótulos (como legendas, contraste e comandos de voz) para informar aos usuários sobre a acessibilidade disponível nos aplicativos disponibilizados em sua loja, a App Store.





Braile

Uma das apostas é o lançamento do “Braille Access”, que vai permitir anotações em braile no iPhone, iPad e Mac. Com o recurso, será possível abrir qualquer aplicativo usando o "Braille Screen Input", que permite a digitação em braile.





Uma das apostas é o lançamento do “Braille Access”, que vai permitir anotações em braile no iPhone, iPad e Mac — Foto: Divulgação

Assim, será possível fazer cálculos, além de escrever e acessar arquivos no formato Braille Ready Format (BRF). Haverá ainda uma forma integrada de "Legendas ao Vivo", permitindo que os usuários transcrevam conversas em tempo real diretamente em telas braile.

Hoje, há recursos mais simples que permitem digitar em braile na tela com identificação de recursos de voz. Para isso, acesse Ajustes > Acessibilidade > VoiceOver > Braile > Entrada de braile via tela.

Lupa no Mac

Outro recurso é a "Lupa", que vai chegar ao Mac. Para isso, basta acoplar, por exemplo, o iPhone ao Mac e ampliar a imagem capturada pela câmera do celular. Basta abrir o aplicativo "Magnifier" no painel do Mac. Depois que as câmeras estiverem integradas, é possível, na parte lateral direita, aumentar o brilho e o contraste. Há ainda a possibilidade de capturar imagens, ampliar a resolução e aplicar filtros de cor para obter mais detalhes.

Na nova ferramenta, será possível ainda usar a câmera do próprio Mac ou uma câmera externa, conectada via cabo USB.

Novo Leitor

A Apple vai permitir, em todo o seu sistema, um novo modo de leitura em seus aparelhos. Chamado de Leitor de Acessibilidade, a ferramenta vai permitir que o usuário escolha fonte, cor e espaçamento, além de oferecer suporte para o recurso "Conteúdo Falado" em tudo que é exibido na tela.





A Apple vai permitir, em todo o seu sistema, um novo modo de leitura em seus aparelhos — Foto: Divulgação

Legendas no relógio

O recurso de geração de legendas ao vivo chega agora aos seus relógios, os Apple Watch. Nesse caso, o iPhone é transformado em um microfone remoto, que pode ainda transmitir o conteúdo diretamente para os fones.





Apple amplia o recurso de geração de legendas ao vivo para os modelos de Apple Watch — Foto: Divulgação

Reconhecimento de Som

A função "Reconhecimento de som" conta agora com o "Reconhecimento de nome", permitindo que usuários surdos ou com deficiência auditiva sejam alertados quando seu nome estiver sendo chamado.

