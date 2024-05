Apple anuncia recursos para iPhone com foco em acessibilidade. Veja como funcionam

A- A+

O anúncio feito pela Apple de um novo recurso que permite controlar o iPhone apenas com o olhar vai se juntar a uma série de iniciativas da companhia com foco em acessibilidade. A lista inclui opções de soluções criadas pela dona do iPhone para quem tem limitação auditiva, visual, de fala e mobilidade.

Semana passada, a Apple anunciou diversos recursos que estão programados para serem lançados ainda em 2024. Entre eles, está o Eye Tracking, uma ferramenta que permitirá aos usuários com deficiências físicas navegar no iPad e iPhone usando apenas o movimento dos olhos.

Selecionamos algumas ferramentas que acabaram de ser lançadas e outras que já estão em teste. Veja abaixo

Aumento de imagem

O iPhone e o iPad vêm com um aplicativo chamado Lupa, que funciona como lente de aumento. Para usar, basta abrir o app e apontar a câmera. É possível ainda alterar o brilho e ligar a lanterna para melhor visualização.

Além disso, o aplicativo ganhou novidades no campo da acessibilidade. Basta tocar no ícone que se assemelha a um quadrado no canto inferior na parte da direita e escolher uma das opções para acessar o “Modo de Detecção” de forma simples e prática.

Há recursos como "Detecção de Pessoas" (que mostra a proximidade de alguém), "Detecção de Porta" (identifica portas, textos e símbolos, como os de banheiro), "Descrições de Imagens" (traz informações sobre pessoas, objetos, paisagens e textos que estão no campo da câmera), "Detecção de Texto" e "Apontar e Falar"( lê o texto em voz alta do que está escrito em objetos, por exemplo).

Essas funções são possíveis através da combinação de informações captadas pela câmera, o sensor (chamado de LiDar) e o aprendizado de máquina no aparelho.

Legendas ao Vivo

Para pessoas com deficiência auditiva, há o recurso “Legendas ao Vivo” que está em testes e oferece transcrições em tempo real de falas e conteúdos de áudio e vídeo.

Para entender como funciona no dia a dia, ative a função em “Configurações”; toque em “Ajustes”; “Acessibilidade”; e em seguida “Legendas ao Vivo (Beta)”. Ative “Legendas ao Vivo” e toque em “Aparência” para personalizar o texto, tamanho e cor das legendas.





Reconhecimento de som

O iPhone traz um novo recurso chamado “Reconhecimento de som”, capaz de detectar os diferentes tipos de som, como alarmes, avisos sonoros de eletrodomésticos, batidas na porta, buzinas e até um bebê chorando.

É possível ainda treinar o iPhone ou iPad para ouvir sons eletrônicos exclusivos do ambiente, como a campainha de casa. Para habilitar o recurso, toque em “Configurações”; “Acessibilidade”; e “Reconhecimento de Som”. Depois, vá em “Sons” e ative os sons para cada alerta.

Fala ao Vivo

Através de inteligência artificial, é possível criar uma voz personalizada no iPhone para usar com a “Fala ao Vivo”. Chamado de “Voz Pessoal”, o recurso gera uma voz parecida com a do usuário para falar ao telefone e no FaceTime, por exemplo.

O recurso é indicado para quem está perdendo a voz ou tem dificuldade de fala. Para habilitar a função, é preciso abrir o aplicativo “Configurações”; ir em “Ajustes”; “Acessibilidade”; e “Voz Pessoal”. Depois toque em “Criar uma Voz Pessoal”. É preciso ler 150 frases em voz alta.

Conteúdo falado

O iPhone também pode ler em voz alta com o recurso “Conteúdo Falado”. É possível, assim, ativar recursos como “Falar seleção”, com o celular falando um texto selecionado; ou “Falar Conteúdo da Tela”, com o iPhone lendo o texto na tela, começando pela parte superior.

Acesse "Configurações"; "Ajustes"; "Acessibilidade"; e "Conteúdo Falado".

Vibração sonora

A Apple vai lançar ainda o “Music Haptics”, que vai permitir que usuários surdos ou com deficiência auditiva tenham nova experiência ao ouvir música no iPhone. Com o recurso de acessibilidade ativado, a canção vai reproduzir toques, texturas e vibrações.

