TECNOLOGIA Apple aposta em nova linha de Macbooks com novo chip. Veja preços Nos EUA, os novos computadores Pro custam a partir de US$ 2.199. Já o modelo Air sai a partir de S$ 1.099

Após anunciar o iPhone 17e, a Apple lançou hoje a atualização da linha de MacBooks com novos chips.



A companhia anunciou as versões Pro com o chip M5 e M5 Max. São duas versões, uma com 14 e outra com 16 polegadas nas cores preto e prata. No Brasil, o preço varia entre R$ 26.999 e R$ R$ 47.999.

Já a versão Air conta com o chip M5, uma versão mais simples do chip. São também dois modelos: 13 e 15 polegadas nas cores azul e prata.

No ano passado, o MacBook Air contou com duas versões, uma de 13 polegadas com preços entre R$ 12.999 a R$ 17.799, dependendo da configuração. Já a versão com 15 polegadas saiu de R$ 15.499 a R$ 20.299. Em outubro do ano passado, a Apple trouxe o Macbook Pro com o chip M5, o chip mais atual da empresa, com tamanho de 14 polegadas e preços a partir de R$ 19.999.



Nos EUA, os novos computadores Pro custam a partir de US$ 2.199. Já o modelo Air sai a partir de S$ 1.099.





Nos últimos anos, a Apple vem investindo no desenvolvimento de seus próprios chips como forma de ter maior controle sobre seus produtos. Isso também vem tornando uma arma de marketing para a empresa.

MacBook Pro

Na linha profissional, o armazenamento inicial de 1 TB para o modelo com o chip M5 Pro e de 2 TB para o M5 Max.

A linha oferece até 24 horas de bateria, segundo a Apple. A tela vem com a opção de vidro nano-texture, mais fosca. Os modelos têm uma câmera "Center Stage", que acompanha o movimento do usuário, com resolução de 12 MP.

MacBook Air

O MacBook Air vem com armazenamento inicial de 512 GB e é configurável até 4 TB pela primeira vez. A ideia é dar mais espaço para rodar projetos e jogos.





Apple lança nova linha de MacBooks com versões atualizadas de seu chip M5 — Foto: Divulgação

O modelo tem uma câmera "Center Stage", que acompanha o movimento do usuário, com resolução de 12 MP. Segundo a Apple, a bateria tem duração de até 18 horas além de, um sistema de som imersivo com áudio espacial e duas portas Thunderbolt 4 com suporte para até dois monitores externos.



Segundo a Apple, o chip M5 permite navegação na web é até 50% mais rápida quando comparada a um laptop PC com um processador Intel Core Ultra X7. Além disso, o M5 oferece um desempenho até quatro vezes mais rápido para tarefas de IA do que o MacBook Air com M4, diz a companhia.

Ambos os modelos já são habilitados para conexão com o Wi-Fi 7 e Bluetooth 6, as versões mais recentes da tecnologia que permitem maior velocidade e alcance das redes sem fio.

