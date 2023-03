A- A+

Tecnologia Apple atrasa bônus e limita contratações, em mais um esforço de corte de custos Empresa revê orçamentos e se junta a outras companhias do Vale do Silício que buscam simplificar operações durante tempos incertos

A Apple está adiando os bônus para algumas divisões corporativas e limitando contratações em mais um esforço de corte de custos. Com isso, a empresa se junta a outras companhias do Vale do Silício que buscam simplificar operações durante tempos incertos, segundo fontes.

A mudança fará a Apple reduzir a frequência de concessão de bônus para uma parte da força de trabalho corporativa, segundo fontes que pediram para não serem identificadas uma vez que o plano não foi anunciado publicamente. Paralelamente, a empresa está limitando a contratação de novos funcionários e deixando vagas adicionais abertas quando colaboradores saem.

Sem bônus e promoções em abril

No passado, a Apple normalmente distribuía bônus e promoções uma ou duas vezes por ano, dependendo da divisão. As equipes duas vezes por ano geralmente viam isso acontecer em abril e outubro. De acordo com o novo plano, esse grupo não receberá bônus ou promoções no próximo mês, e todas as divisões passarão a ter uma programação anual - com os pagamentos ocorrendo apenas em outubro.

A maioria das divisões da Apple já havia mudado para uma programação anual de bônus e promoções, incluindo engenharia de software e serviços, mas a equipe de operações, varejo corporativo e outros grupos ainda estava no plano bianual de saída.

A mudança se aplica a engenheiros e outros não gerentes, bem como gerentes de nível médio, mas não a funcionários seniores no nível de diretoria e acima. Os funcionários de alto escalão da Apple normalmente recebem seus bônus pagos trimestralmente. Um porta-voz da empresa com sede em Cupertino, na Califórnia, se recusou a comentar.

Redução de custos

A Apple, a empresa mais valiosa do mundo, iniciou um esforço de apertar o cinto em julho do ano passado, quando a inflação galopante e os temores de recessão a estimularam a adotar uma postura mais cautelosa. A fabricante do iPhone evitou o tipo de demissões em massa na maioria de seus pares de tecnologia, mas reduziu orçamentos, cortou metas de pessoal e interrompeu a contratação em várias divisões.

A Apple está enfrentando uma desaceleração nas vendas, o que aumenta a pressão para manter suas operações enxutas. A receita caiu 5% durante o trimestre de férias, uma queda mais acentuada do que Wall Street projetou, prejudicada por problemas na produção do iPhone e demanda lenta por Macs e dispositivos vestíveis. Espera-se que as vendas caiam em quantidade semelhante no período atual.

Postura cautelosa

Durante a reunião de acionistas da Apple na semana passada, o CEO Tim Cook disse que a empresa continua a ser especialmente cuidadosa com o dinheiro.

“Estamos sendo muito prudentes e cuidadosos com os gastos e continuamos sendo muito deliberados quando se trata de contratações”, disse ele aos acionistas. As despesas operacionais durante o trimestre de férias ficaram abaixo da orientação e cresceram mais lentamente do que no passado, observou Cook. Ainda assim, acrescentou que a Apple continua a “investir em inovação”.

Como parte dessa abordagem mais cautelosa em relação aos gastos, a Apple refreou os orçamentos de viagens e agora exige a aprovação do vice-presidente sênior – o mais alto nível executivo da empresa abaixo do CEO e do chefe operacional – para mais itens orçamentários. Também demitiu alguns trabalhadores contratados em toda a empresa.

CEO teve salário reduzido

Ainda assim, os funcionários da Apple geralmente estão em uma posição menos precária do que os de outras grandes empresas do Vale do Silício, como a Meta e o Google, da Alphabet, que passaram por cortes profundos. A Apple conseguiu evitar demissões em parte porque foi mais comedida em suas contratações e gastos durante a pandemia.

Como parte das mudanças, Cook também está recebendo um corte salarial. Em janeiro, a Apple anunciou que sua remuneração para 2023 cairia mais de 40%, para cerca de US$ 49 milhões. Os acionistas aprovaram os pacotes de remuneração dos executivos na reunião anual da Apple na última sexta-feira.

Além de cortar custos, o departamento de recursos humanos da Apple está analisando mais de perto a frequência com que os funcionários vão ao escritório. A política atual da empresa exige que os funcionários trabalhem em um prédio da Apple três vezes por semana – uma política que foi controversa quando imposta no ano passado.

