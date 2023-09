A- A+

Tecnologia Apple atualizará software do iPhone 12 na França, após preocupação com emissões eletromagnéticas Venda do aparelho foi suspensa no país devido à radiação emitida pelo aparelho acima do limite permitido pela lei local

A Apple atualizará o sistema operacional do iPhone 12 na França depois que o país decretou a retirada do produto do mercado devido ao elevado nível de emissão de ondas eletromagnéticas, informou a gigante americana de tecnologia nesta sexta-feira.

"Lançaremos uma atualização de software para os usuários franceses para nos adequarmos ao protocolo utilizado pelas autoridades regulatórias francesas", disse um porta-voz da Apple em comunicado. Com isso, a empresa espera que o aparelhos continue disponível na França.

"Após conversas e conforme solicitado na terça-feira pela ANFR (a agência reguladora francesa), a fabricante Apple me assegurou que implementaria uma atualização no iPhone 12 nos próximos dias", afirmou o ministro francês para assuntos digitais, Jean-Noël Barrot, em nota.

A fabricante tem duas semanas para adoção de medidas corretivas. Segundo o ministro, a ANFR "está se preparando para testar rapidamente a atualização (que será feita pela Apple), que, em última análise, tornaria o modelo compatível".

Inicialmente, a Apple questionou os testes feitos pelo governo francês, afirmando que o iPhone 12 estava em conformidade com os padrões definidos em todo o mundo.

Comercializado desde o fim de 2020, o iPhone 12 é um produto considerado já no fim de sua vida útil. Nesta semana, a Apple lançou o iPhone 15.

Brasil avalia o caso

A agência francesa ANFR ordenou a retirada temporária do mercado francês do iPhone 12 devido a constatação de nível de emissão de ondas eletromagnéticas pelo aparelho acima do permitido pela legislação francesa.

Segundo o órgão regulador, o smartphone excede em 1,74 watts por quilograma (w/kg) o limite regulamentar correspondente à energia que o corpo humano pode absorver quando se segura o telefone na mão.

OMS diz que não há evidência de risco à saúde

No Brasil, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) disse que vai se reunir com organismos de certificação e os laboratórios para avaliar uma supervisão do mercado.

Órgãos reguladores de Bélgica e Alemanha informaram que pretendem revisar o uso do iPhone 12.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), "atualmente não há evidências de que a exposição a campos eletromagnéticos de baixa intensidade seja prejudicial à saúde humana".

