TECNOLOGIA Apple avalia usar inteligência artificial da Anthropic ou da OpenAI para turbinar Siri A fabricante do iPhone teria pedido que ambas as empresas treinassem versões de seus modelos que pudessem rodar na infraestrutura de nuvem para fins de teste, segundo fontes

A Apple está considerando usar tecnologia de inteligência artificial da Anthropic ou da OpenAI para impulsionar uma nova versão da Siri, deixando de lado seus próprios modelos internos em um movimento potencialmente revolucionário que visa reverter seus esforços frágeis em IA.

Segundo pessoas familiarizadas com as discussões, a fabricante do iPhone conversou com ambas as empresas sobre o uso de seus modelos de linguagem de larga escala para a Siri. A Apple teria pedido que elas treinassem versões de seus modelos que pudessem rodar na infraestrutura de nuvem da empresa, para fins de teste, disseram as fontes, que pediram anonimato por se tratar de deliberações privadas.

Caso a Apple avance com essa decisão, isso representaria uma reversão monumental. Atualmente, a empresa utiliza majoritariamente tecnologia própria — chamada de Apple Foundation Models — para alimentar seus recursos de IA, e vinha planejando uma nova versão da assistente de voz baseada nesses modelos para 2026.





Uma eventual adoção dos modelos Claude, da Anthropic, ou ChatGPT, da OpenAI, para a Siri, seria um reconhecimento de que a Apple está enfrentando dificuldades para competir no campo da inteligência artificial generativa — considerada a tecnologia mais importante das últimas décadas.

A Apple já permite que o ChatGPT responda a buscas na web feitas via Siri, mas a assistente em si ainda é alimentada por tecnologia da própria Apple. A investigação sobre o uso de modelos de terceiros ainda está em estágio inicial, e nenhuma decisão final foi tomada, segundo as fontes. Um projeto concorrente, chamado internamente de LLM Siri, que usa modelos próprios, continua em desenvolvimento ativo.

Uma mudança — que está sendo discutida para o próximo ano — poderia permitir que a Apple, sediada em Cupertino, Califórnia, oferecesse recursos da Siri equiparáveis aos assistentes com IA disponíveis em celulares Android, ajudando a empresa a superar sua reputação de estar atrasada em IA.

As ações da Apple subiram até 3% após a Bloomberg divulgar as deliberações.

Representantes da Apple, Anthropic e OpenAI não comentaram.

Dificuldades da Siri

O projeto para avaliar modelos externos foi iniciado por Mike Rockwell, chefe da Siri, e Craig Federighi, responsável pela engenharia de software. Eles assumiram o controle da Siri após essas responsabilidades serem retiradas de John Giannandrea, o chefe de IA da empresa, que foi afastado após uma recepção morna ao Apple Intelligence e atrasos nas funcionalidades da assistente de voz.

Rockwell, que anteriormente liderou o lançamento do headset Vision Pro, assumiu o comando da engenharia da Siri em março. Ao assumir, ele instruiu sua nova equipe a avaliar se a Siri teria um desempenho melhor utilizando os modelos de IA da Apple ou tecnologias de terceiros — como Claude, ChatGPT e o Google Gemini, da Alphabet.

Após várias rodadas de testes, Rockwell e outros executivos concluíram que a tecnologia da Anthropic é a mais promissora para as necessidades da Siri, segundo as fontes. Isso levou Adrian Perica, vice-presidente de desenvolvimento corporativo da Apple, a iniciar conversas com a Anthropic sobre o uso do Claude, disseram as fontes.

