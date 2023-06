A- A+

TECNOLOGIA Apple bate marca histórica de US$ 3 trilhões na Bolsa Se fabricante do iPhone mantiver sua trajetória de alta na Nasdaq hoje, será a primeira empresa a alcançar a cifra

A americana Apple bateu US$ 3 trilhões em valor de mercado nesta sexta-feira (30). As ações da fabricante do iPhone subiam 1,2% nesta manhã, resultando numa capitalização de US$ 3,01 trilhões. Se os papéis da empresa mantiveram essa trajetória de alta até o fechamento da Bolsa nos EUA, será um marco jamais atingido por qualquer outra companhia.

No ano, as ações da Apple sobem 47%, o que resultou num incremento de US$ 940 bilhões de capitalização em apenas seis meses.

Não é a primeira vez que a Apple atinge a marca de US$ 3 trilhões: em janeiro de 2022, a empresa fundada por Steve Jobs chegou a ultrapassar a barreira, mas não chegou ao final do pregão com o mesmo valor. Hoje, o desfecho tende a ser diferente, pois as ações negociadas na Nasdaq estão em um movimento generalizado de alta.





Caso se confirme, a Apple baterá sucessivos recordes de capitalização. Ela foi a primeira companhia a atingir US$ 1 trilhão em valor de mercado (em 2018) e a primeira a atingir US$ 2 trilhões (em 2020).

Veja também

Chuvas em Pernambuco Devido às fortes chuvas, três voos do Aeroporto do Recife são cancelados e nove são alternados