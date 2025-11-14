A- A+

tecnologia Apple: bolsa de tricô para iPhone de US$ 230 esgota em todo o mundo Acessório foi desenvolvido em parceria com a grife japonesa Issey Miyake, famosa por ter desenvolvido o clássico suéter preto usado pelo cofundador da Apple, Steve Jobs

No início da manhã de sexta-feira, uma multidão se alinhou em frente à loja da Apple no SoHo, em Nova York, para ser uma das primeiras a colocar as mãos em um novo produto de edição limitada: uma bolsa para iPhone de até US$ 230 que a empresa descreveu como “inspirada no conceito de um pedaço de tecido”.

Chamada de iPhone Pocket, trata-se de uma alça vestível para smartphone criada em colaboração com a marca japonesa Issey Miyake, famosa por ter desenvolvido o clássico suéter preto frequentemente usado pelo cofundador da Apple, Steve Jobs. Mas a grife também tem uma legião fiel de fãs por conta própria, o que ajuda a explicar a fila de clientes.

-- É muito legal em termos de design porque foi feita pelo Issey Miyake. Como designer, eu adoro. Fiquei sabendo que tinha esgotado e isso me fez querer ainda mais - disse Lee Aizner, designer de moda feminina de 26 anos em Nova York.

Aizner, que disse ter várias peças da marca, incluindo uma blusa e uma calça, afirmou que esperava comprar uma das versões mais longas em preto, mas ela esgotou minutos antes de sua chegada.

A iPhone Pocket está disponível em duas versões — curta (US$ 150 - cerca de R$ 790) e longa (US$ 230 - cerca de R$ 1.212) — em várias cores, com uma construção em tricô 3D projetada para se ajustar a qualquer modelo de iPhone. Ela pode esticar o suficiente para acomodar pequenos itens, como AirPods ou protetor labial, mas pode parecer um pouco estranha quando muito cheia. Lembra bastante uma faixa de caratê, tanto na textura quanto no tamanho, e pode ser usada de várias maneiras: atravessada no corpo, presa a uma bolsa ou segurada na mão.

O site da Apple lista apenas 10 lojas no mundo que venderão o produto presencialmente, e a unidade do SoHo é a única nos Estados Unidos. As outras ficam em cidades como Londres, Milão, Tóquio, Hong Kong e Paris. A iPhone Pocket também estava disponível online, mas todas as cores e tamanhos apareciam como esgotados para entrega na manhã de sexta-feira.

Owen Sanders, de 29 anos, conseguiu comprar a última iPhone Pocket curta rosa na loja do SoHo para sua esposa.

O iPhone Pocket foi desenvolvido em parceria com a marca japonesa Issey Miyake. | Divulgação/Apple

-- Ela é fã do designer. Sempre que alguém veste um suéter preto de gola alta, as pessoas dizem: ‘Você está parecendo o Steve Jobs’. E isso é por causa do Miyake, e isso é muito significativo.

A gigante da tecnologia tem um histórico de oferecer acessórios premium — e às vezes controversos — como um pano de polimento de US$ 19 ou um suporte de monitor de US$ 999. Recentemente, a empresa tem se interessado pela ideia de as pessoas vestirem seus celulares. Em setembro, lançou um acessório alça para o iPhone.

A iPhone Pocket também remete a um produto que a Apple vendeu há mais de 20 anos: a iPod Sock, que vinha em um pacote com várias unidades por US$ 29.

A reação nas redes sociais ao anúncio da iPhone Pocket, no início da semana, foi crítica, com alguns usuários do Reddit dizendo que o produto parece desconectado da realidade em meio à economia difícil. Outros zombaram do lançamento. “Pensei que fosse piada”, escreveu um comentarista, seguido por outro dizendo: “É Dia da Mentira?”

Os fãs de Miyake não esperam que o resto do mundo compreenda. Michael Josh, criador de conteúdo que usou um terno azul-marinho plissado da Miyake para a ocasião e comprou várias iPhone Pockets, afirmou que algumas pessoas podem não entender o hype, mas ele acredita que os acessórios são como possuir uma peça de arte ou um item colecionável de moda.

Veja também