Apple cancela programa de Jon Stewart por divergências sobre China e IA

O programa do humorista americano Jon Stewart na Apple TV+ foi cancelado após duas temporadas, por divergências entre o apresentador e a empresa sobre temas como China e inteligência artificial, informou a imprensa nesta sexta-feira (20).

Stewart disse à sua equipe que os executivos da Apple, que têm amplos interesses ligados a esses assuntos, expressaram preocupação com o novo conteúdo proposto para "O Problema com Jon Stewart", de acordo com o jornal The New York Times.

A Apple não respondeu aos pedidos de comentários feitos pela AFP.

Stewart se tornou uma referência nos Estados Unidos à frente do “The Daily Show”, do Comedy Central, programa que saiu em 2015 para continuar com outros projetos.

A plataforma de streaming Apple TV+ lançou em 2021 o programa de atualidades "O Problema com Jon Stewart". Cada episódio abordou um tema diferente com uma perspectiva satírica. Alguns dos episódios da última temporada foram “Globalização: feita nos EUA”, “O Excesso Industrial-Militar” e “A guerra pelo gênero”.

Desde que a Apple distribuiu sua presença na China em 1993, a gigante americana da tecnologia se tornou uma grande fornecedora de computadores, eletrônicos e smartphones no país asiático.

Tim Cook, diretor executivo da Apple, fez uma visita surpresa à China neste mês. Ele descreveu, em agradecimentos anteriores, a “relação simbiótica” de sua companhia com o país.

Durante um telefonema em agosto para falar de dividendos, Cook disse que a Apple observou a IA e o aprendizado por parte das máquinas como “tecnologias fundamentais que integram virtualmente cada produto que construímos”.

