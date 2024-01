Apple dá desconto de até R$ 342 no iPhone... Mas só na China

A- A+

Os consumidores chineses não parecem impressionados com o mais novo iPhone 15 da Apple, e isso está levando a empresa a fazer algo drástico: oferecer um raro desconto aos compradores.

A Apple está oferecendo descontos de até 500 yuans (ou cerca de R$ 342) em seu mais recente iPhone, no site oficial na China. O desconto é de cerca de 5% do custo de um modelo iPhone Pro Max de 256 GB na China continental. A promoção vai de 18 a 21 de janeiro e é comercializada como vinculada ao Ano Novo Lunar chinês, que cai no início de fevereiro.

“Não é nenhuma surpresa ver a Apple lançando descontos nos preços de sua última série do iPhone 15, especialmente porque uma promoção semelhante foi vista no início do ano passado e ajudou a estimular alguma demanda”, lembra Will Wong, gerente sênior de pesquisa da empresa de pesquisa de mercado IDC.

Em janeiro de 2023, varejistas autorizados ofereceram descontos de até 800 yuans no iPhone 14, então modelo top de linha. Esses descontos ocorreram após uma queda na demanda por smartphones que durou um ano: os compradores chineses compraram 285,8 milhões de celulares em 2022, uma queda de 13,2% em relação ao ano anterior. Foi a primeira vez em uma década que as remessas na China caíram abaixo de 300 milhões, segundo a IDC.

Concorrência acirrada

A Apple enfrenta forte concorrência dos chineses. O iPhone 15 teve desempenho inferior nos primeiros 17 dias de venda em comparação com o iPhone 14, de acordo com dados da Counterpoint Research. O último relatório da empresa de pesquisa mostra um declínio contínuo nas remessas da Apple desde o quarto trimestre de 2022, com a participação de mercado conquistada pelas marcas locais Huawei e Honor.

“A participação da Apple está sendo desafiada principalmente pela Huawei no segmento premium do mercado, mas também na faixa média-alta nos últimos meses por outros concorrentes chineses”, diz Ivan Lam, analista sênior da Counterpoint Research.

“Esses dispositivos de médio a alto padrão não têm apenas preços competitivos, começando em cerca de 3.999 yuan, mas também possuem recursos semelhantes aos encontrados em smartphones premium”, acrescenta Lam.

Talvez o concorrente mais proeminente do iPhone seja o Huawei Mate 60, que possui um processador avançado de 7 nanômetros e foi muito elogiado pela mídia estatal durante seu lançamento. O “buzz” em torno do Mate 60 trouxe desafios para a Apple e o iPhone, observa Wong.

As vendas líquidas da Apple na China no ano fiscal de 2023, que terminou em 30 de setembro, caíram 2% em relação ao ano anterior. Os EUA e a China foram os únicos dois países que responderam cada um por mais de 10% das vendas líquidas da Apple em 2021, 2022 e 2023.

A Apple também está oferecendo descontos em outros produtos durante a promoção de 18 a 21 de janeiro, incluindo um desconto de 800 yuans (US$ 112) em um MacBook Air

