Apple desfruta de relacionamento "simbiótico" com a China, diz CEO em visita ao país

A- A+

A Apple desfruta de um relacionamento "simbiótico" com a China, disse o CEO Tim Cook neste sábado (25), enquanto a gigante do iPhone procura transferir a sua produção para fora do país. Cook, que está na China para participar do Fórum de Desenvolvimento da China, disse que "a Apple e a China cresceram juntas", durante uma entrevista sobre o papel da tecnologia na educação.

— Este tem sido um tipo de relacionamento simbiótico que eu acho que nós dois gostamos — disse Cook em evento estatal com a presença de altos funcionários do governo e líderes corporativos.

A visita de Cook ocorre no momento em que a Apple, a maior empresa do mundo em valor de mercado, está tentando transferir a produção para fora da China.

No ano passado, as vendas da Apple foram afetadas pela produção reduzida nas fábricas como resultado da política de Covid zero da China. Os controles de exportação dos EUA sobre componentes de alta tecnologia também estão ameaçando a cadeia de suprimentos da empresa.



Cook, no entanto, não abordou questões da cadeia de suprimentos durante sua fala. Em vez disso, ele se concentrou na necessidade de "preencher a lacuna educacional entre as escolas urbanas e rurais" na China e incentivou os jovens chineses a aprenderem habilidades de programação e a desenvolverem pensamento crítico. Ele também prometeu aumentar os gastos da Apple em seu programa de educação rural na China para 100 milhões de yuans (US$ 15 milhões).

Cook visitou uma loja da Apple no centro de Pequim nesta sexta-feira, e uma foto dele posando para uma selfie com o cantor Huang Ling se tornou viral nas redes sociais chinesas.

Veja também

TRABALHO TST muda entendimento sobre pagamento de horas extras