TECNOLOGIA Apple é a primeira "big tech" a ter o mesmo número de homens e mulheres no Conselho de Administração Aposentadoria de Al Gore e James Bell e a nomeação de Wanda Austin deixam a diretoria com quatro homens e quatro mulheres

A Apple, que disputa com a Microsoft o título de empresa mais valiosa do mundo, terá um Conselho de Administração com quatro homens e quatro mulheres na reunião de acionistas do próximo mês.

Se, como esperado, os acionistas ratificarem a proposta, a empresa fundada por Steve Jobs se tornará, assim, a única grande empresa de tecnologia (incluindo Microsoft, Alphabet, Amazon e Microsoft, entre outras) a ter um número igual de homens e mulheres no conselho.

A empresa presidida por Tim Cook está dando um grande salto, já que até agora o conselho tinha o dobro de homens do que de mulheres. Tendo atingido a idade de 75 anos, o ex-vice-presidente dos Estados Unidos Al Gore (diretor da Apple desde 2003) e o ex-diretor financeiro da Boeing James Bell, que fazia parte do conselho desde 2015, estão deixando o cargo.

A Apple propôs a nomeação de Wanda Austin, de 69 anos, ex-CEO da The Aerospace Corporation, com décadas de experiência em ciência e tecnologia e um histórico significativo na promoção da inovação e na elaboração de estratégias corporativas, observou a empresa.

"Wanda passou décadas fazendo avançar a tecnologia em nome da humanidade, e estamos entusiasmados em recebê-la no conselho de administração da Apple" disse Tim Cook, CEO da Apple.

E acrescentou:

- Ela é uma líder extraordinária, e sua experiência e conhecimento inestimáveis apoiarão nossa missão de deixar o mundo melhor do que o encontramos.

Quem é quem no Conselho

Com a inclusão de Wanda Austin, o conselho da Apple agora é composto por oito pessoas, quatro homens e quatro mulheres. Art Levinson, de 73 anos, é o presidente não executivo. Ele é CEO da empresa de saúde Calico e anteriormente dirigiu a Genentech no mesmo setor. E faz parte do conselho desde 2000. Tim Cook, de 63 anos, é CEO e, como tal, o principal executivo da empresa. Ele assumiu o lugar de Steve Jobs em 2011. Anteriormente, era diretor de operações do grupo, cargo que ocupava desde 2005.

Também faz parte do conselho Alex Gorsky, de 63 anos, que foi CEO e chairman da Johnson & Johnson até janeiro de 2023. Ele também é diretor do JPMorgan e da IBM, e faz parte do conselho da Apple desde 2001.

O quarto homem é Ron Sugar, para quem a empresa abriu uma exceção, apesar do fato de ele também ter completado 75 anos, a idade normal de aposentadoria para diretores. A Apple diz que, como presidente do Comitê de Auditoria, Sugar desempenha um papel técnico importante e também traz experiência em liderança executiva como ex-presidente e CEO da Northrop Grumman Corporation, uma empresa de segurança global.

Além disso, diz a Apple, ele tem conhecimento financeiro, experiência em operações globais, compreensão de tecnologia avançada, experiência em relações governamentais e políticas públicas e uma perspectiva de negócios global. Ele é consultor da Amgen e da Uber e também atuou como consultor da Chevron.

A afro-americana Wanda Austin, de 69 anos, agora nomeada conselheira da Apple, faz parte dos conselhos de administração da Chevron e Amgen. Ela se junta a Andrea Jung, de 65 anos, que é ex-CEO da Avon e agora atua nas diretorias da Unilever, Wayfair e Rockefeller Capital Management. Ela faz parte da diretoria da Apple desde 2008.

Sue Wagner, de 62 anos, cofundadora da gigante de gestão de ativos BlackRock, onde foi vice-presidente de janeiro de 2006 até sua aposentadoria em julho de 2012, é diretora desde 2014. Ela foi diretora de operações e chefe de estratégia corporativa da BlackRock, e liderou os investimentos alternativos e os negócios de clientes internacionais da BlackRock. Ela permanece como diretora da BlackRock e também é diretora da Samsara, listada em bolsa.

A última mulher a fazer parte do conselho antes de Austin foi Monica Lozano, de 67 anos, que tem uma longa carreira na mídia. Ela foi presidente do Conselho de Administração da U.S. Hispanic Media, a empresa controladora da ImpreMedia, e ocupou vários cargos nesse grupo, incluindo o de diretora do La Opinión, em Los Angeles. Latina, ela é diretora do Bank of America e da Target e faz parte do conselho da Apple desde 2021.

O conselho da Microsoft tem sete homens e cinco mulheres, assim como o da Amazon; o conselho da Meta tem cinco homens e quatro mulheres; e o da Alphabet, controladora do Google, tem oito homens e apenas três mulheres, de acordo com as últimas nomeações de cada empresa para o conselho da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC).

A Apple também tem paridade entre os membros seniores do conselho que não são diretores. Os quatro mais proeminentes são o diretor financeiro Luca Maestri, a diretora de varejo Deirdre O'Brien, a diretora jurídica Kate Adams e o diretor de operações Jeff Williams. Cada um deles recebeu cerca de US$ 27 milhões (cerca de R$ 131 milhões na taxa de câmbio atual) para o ano fiscal de 2023, que terminou em 30 de setembro, em linha com a remuneração dos dois anos anteriores.

Cook aumenta seu salário este ano

Acima deles, o próprio Tim Cook sofreu o corte anunciado em sua remuneração no ano passado. Finalmente, depois de superar as metas estabelecidas, o CEO da Apple ganhou US$ 63,2 milhões (R$ 306,7 milhões no ano fiscal de 2023, 36,4% menos do que os US$ 99,4 milhões (R$ 482,5 milhões) em 2022. Cook detém 3,28 milhões de ações da Apple avaliadas em cerca de US$ 610 milhões (R$ 2,9 bilhões), excluindo opções e prêmios de ações.

Após alguns protestos e pressões dos acionistas sobre seus altos pagamentos, Cook concordou com um corte drástico em sua meta ou pagamento de referência para 2023, de US$ 84 milhões (R$ 407 milhões) em 2022 para US$ 49 milhões (R$ 237,8 milhões) em 2023. Tendo mais do que alcançado suas metas e com o forte aumento do preço das ações, o corte foi um pouco menos perceptível.

Agora, o comitê de remuneração da Apple está voltando um pouco atrás e aumentando a remuneração de referência de seu executivo-chefe para este ano para US$ 59 milhões (R$ 286,3 milhões), um aumento de 20,4%. O salário permanece inalterado em US$ 3 milhões (R$ 14,5 milhões) e o bônus em dinheiro de referência em outros US$ 6 milhões (pode chegar a US$ 12 milhões), mas o prêmio em ações passa de US$ 40 milhões (R$ 194 milhões) para US$ 50 milhões (R$ 242,6 milhões), um aumento de 25%. Além disso, há outros itens (pensões, férias, segurança, viagens particulares no avião da empresa, etc.) que, por exemplo, totalizaram US$ 2,5 milhões (R$ 12,1 milhões) no ano passado.

A remuneração real dependerá dos objetivos alcançados e da evolução do preço das ações, que determinará o bônus em dinheiro e os prêmios em ações que entrarão em vigor.

Mais transparência no uso da IA

Entre as propostas enviadas para a avaliação da diretoria estão algumas de acionistas que a diretoria recomenda rejeitar. Uma delas pede mais transparência no uso da inteligência artificial. Ela pede que a Apple produza um relatório sobre o uso da inteligência artificial em suas operações comerciais. Também propõe que ela divulgue quaisquer diretrizes éticas que a empresa tenha adotado em relação ao uso da tecnologia de IA pela empresa.

"Esse relatório será disponibilizado publicamente aos acionistas da empresa no site da empresa, será preparado a um custo razoável e omitirá qualquer informação que seja proprietária, privilegiada ou que viole obrigações contratuais", diz a proposta.

O conselho da Apple sugere um voto "contra":

"Estamos comprometidos com o avanço responsável de nossos produtos e serviços que usam IA, temos uma abordagem robusta para tratar de considerações éticas em todas as nossas operações comerciais e já fornecemos recursos e transparência sobre nossa abordagem de inteligência artificial e aprendizado de máquina", diz em sua justificativa, acrescentando:

"O escopo do relatório solicitado é extremamente amplo e poderia abranger a divulgação de planos estratégicos e iniciativas prejudiciais à nossa posição competitiva e seria prematuro nessa área em desenvolvimento".

