TECNOLOGIA Apple escolhe Alibaba como parceira em inteligência artificial na China, diz publicação A Apple trabalhou anteriormente com o Baidu, mas estava insatisfeita com os modelos de IA que o gigante de buscas chinês havia desenvolvido

A Apple fez parceria com a empresa de comércio eletrônico Alibaba para trazer serviços de inteligência artificial para seus dispositivos na China.

A Apple e o Alibaba já submeteram os recursos de IA chineses que desenvolveram em conjunto para aprovação do regulador do ciberespaço da China, de acordo com o Information.

A Apple trabalhou anteriormente com o Baidu, mas estava insatisfeita com os modelos de IA que o gigante de buscas chinês havia desenvolvido para a Apple Intelligence, disse o Information. A Apple também considerou modelos de IA da chinesa Tencent, ByteDance e DeepSeek, disse o relatório.

As vendas do iPhone da Apple têm sido fracas na China recentemente, em parte porque ainda não foi implementado o Apple Intelligence no país asiático. Esse fator pesou sobre os resultados e projeções fiscais do primeiro trimestre da Apple no mês passado.

A Apple afirma que planeja introduzir recursos de IA em mercados que não falam inglês, incluindo a China, em abril

Na bolsa de valores de NY, as ações da Apple subiram 2,2%.

