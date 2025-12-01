Ter, 02 de Dezembro

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Apple escolhe ex-engenheiro da Microsoft e Google como novo vice-presidente de IA

Ele se junta à Apple enquanto John Giannandrea está deixando o cargo de vice-presidente sênior

Apple nomeia Amar Subramanya como seu novo vice-presidente de inteligência artificial

A Apple nomeou Amar Subramanya como seu novo vice-presidente de inteligência artificial (IA).

Ele se reportará ao vice-presidente sênior de engenharia de software, Craig Federighi, e vai liderar os modelos de fundação da Apple, pesquisa em aprendizado de máquina e segurança e avaliação de IA, informou a empresa nesta segunda-feira, 1º de dezembro.

Subramanya atuou recentemente como vice-presidente corporativo de IA na Microsoft. Antes disso, passou 16 anos no Google, onde liderou a engenharia do Google Assistant Gemini.

Ele se junta à Apple enquanto John Giannandrea está deixando o cargo de vice-presidente sênior de estratégia de aprendizado de máquina e IA. Ele atuará como consultor antes de se aposentar na primavera de 2026 do Hemisfério Norte.

(*Fonte: Dow Jones Newswires).

